İlk kez Türkiye'de: Skoda Superb Combi Scout satışa sunuldu

Combi Scout, standart modele göre yerden 15 mm daha fazla sürüş yüksekliğine sahip. 165 mm yerden yüksekliğe sahip araçta zorlu yol koşulları için gümüş rengi ön ve arka tampon koruyucuları, siyah plastik çamurluk kaplamaları, siyah eşikler, alüminyum görünümlü ayna kapakları, krom çerçeveli ön panjur ve 18 inç jantlar gibi özellikler yer alıyor.