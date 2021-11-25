İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi

Gaziantep'te klasik araç tutkunu iş insanı Erdinç Başsimitçi (40), 12 yılda 17 araçlık koleksiyon oluşturdu. Başsimitçi, her gün iş yerinin garajında özenle sakladığı otomobillerin bakımlarını yapıyor.

Haberler - DHA 25.11.2021 - 11:37

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 1

'te otomotiv işiyle uğraşan Erdinç Başsimitçi, 12 yıl boyunca Türkiye'nin değişik kentlerinden farklı markalarda 17 klasik satın aldı.

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 2

En eskisi 1969 model olan araçlarını maddi olarak fiyatlandırmayan Başsimitçi, koleksiyonundaki otomobillerin günlük bakımlarını da kendisi yapıyor.

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 3

Klasik otomobil tutkusunun çocukluğunda başladığını ve her gün işe gitmeden önce garajdaki otomobilleriyle zaman geçirdiğini belirten Erdinç Başsimitçi, ilk aracının 1969 model olduğunu ve bulmak için çok zaman harcadığına dikkat çekti.

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 4

Başsimitçi, şu anda sahibi olduğu 17 aracın da bakımı kendi yaptığını, kimseye izin vermediğini söyledi.

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 5

Koleksiyonunu görenlerin şaşırdığını anlatan Başsimitçi, araçlarının bulunduğu zamanın en lüksü, en gözdesi, en popüleri olduğuna ve  üst düzey insanların kullandığına dikkat çekti.

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 6

Başsimitçi,  sahip olduğu araçları görmek için gelenlerin mutlu döndüğünü, bu kadar klasik otomobili ancak bir müzede görebilecekleini söylüyor.

İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 7
İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 8
İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 9
İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 10
İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 11
İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi - 12

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