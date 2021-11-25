İş yerini klasik otomobil müzesine çevirdi

Haberler - DHA 25.11.2021 - 11:37
Gaziantep'te otomotiv işiyle uğraşan Erdinç Başsimitçi, 12 yıl boyunca Türkiye'nin değişik kentlerinden farklı markalarda 17 klasik satın aldı.
En eskisi 1969 model olan araçlarını maddi olarak fiyatlandırmayan Başsimitçi, koleksiyonundaki otomobillerin günlük bakımlarını da kendisi yapıyor.
Klasik otomobil tutkusunun çocukluğunda başladığını ve her gün işe gitmeden önce garajdaki otomobilleriyle zaman geçirdiğini belirten Erdinç Başsimitçi, ilk aracının 1969 model olduğunu ve bulmak için çok zaman harcadığına dikkat çekti.
Başsimitçi, şu anda sahibi olduğu 17 aracın da bakımı kendi yaptığını, kimseye izin vermediğini söyledi.
Koleksiyonunu görenlerin şaşırdığını anlatan Başsimitçi, araçlarının bulunduğu zamanın en lüksü, en gözdesi, en popüleri olduğuna ve üst düzey insanların kullandığına dikkat çekti.
Başsimitçi, sahip olduğu araçları görmek için gelenlerin mutlu döndüğünü, bu kadar klasik otomobili ancak bir müzede görebilecekleini söylüyor.