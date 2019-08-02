İstanbul - İzmir otobanını 56 yıllık klasik otomobiliyle test etti

1 İstanbul ile İzmir arasını 3,5 saate düşürecek ve 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük projesi olan İstanbul İzmir otobanında sona gelindi. 29 Ekim'de açılması planlanan dev proje, çalışmaların beklenenden önce tamamlanmasıyla 4 Ağustos Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak. HABERE GİT

2 Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yapımı tamamlanan oto yolun Bursa etabını 1963 model klasik otomobil ile test etti.

3 Kamu ile özel sektör ortaklığı ile gerçekleştirilen daha önce 29 Ekim 2019'da hizmete açılması planlanan 426 kilometrelik Türkiye Cumhuriyetinin en büyük otoyol projesi İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu Kurban Bayramı öncesinde hizmete giriyor. Dev proje sayesinde 9 saatlik İstanbul-İzmir arasını 3,5 saate düşecek. Otoyolun maliyeti ise, kamulaştırma bedelleriyle birlikte 10 milyar dolar.

4 201 KİLOMETRE OTOYOL 33 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLU HİZMETE AÇILDI İstanbul-Bursa-İzmir otoyolu, yap-işlet-devret projesi 384 kilometre otoyol ve 42 kilometre bağlantı yollarıyla toplam 426 kilometre uzunluğunda. Bu zamana kadar toplamda 201 kilometre otoyol ve 33 kilometrelik bağlantı yolu hizmete açıldı.

5 Bugüne kadar Gebze-Bursa arası (Osmangazi Köprüsü Dahil) 78 Km Otoyol ve 9,5 kilometrelik bağlantı yolu, Balıkesir Kuzey ve Balıkesir Batı Kavşakları arası 29 kilometre Otoyol ve 3,5 kilometre bağlantı yolu, Akhisar Kavşağı - İzmir (Proje Sonu) arası 94 kilometre otoyol ve 19,7 kilometre bağlantı yolu hizmete açıldı. Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startı vermesiyle birlikte Otoyolun Bursa Batı Kavşağı ile Balıkesir Kuzey Kavşağı arasındaki 97 kilometrelik otoyol ile 3,4 kilometrelik bağlantı yolu ve Balıkesir Batı Kavşağı ile Akhisar Kavşağı arası 86 kilometrelik otoyol ve 5,6 kilometrelik bağlantı yolu da hizmete açılmış olacak. 10 milyar dolarlık proje kapsamında 186.432.544 m toprak alanda kazı işlemi yapılırken 149.879.551 m alan dolgu yapıldı. 475.264 m kazığın çakıldığı projede 3.901.801 m beton, 560.933 ton demir, 17.727.704 ton soğuk karışım, 9.230.018 ton sıcak karışım kullanıldı.

6 2'Sİ ÇELİK 38 VİYADÜK TAMAMLANDI Ülke genelindeki otoyollar üzerine en uzun tüneli olan Orhangazi tüneli ile Selçukgazi ve Belkahve tünelleri hizmete girdi. Ayrıca otoyol üzerinde bulunan 2'si çelik 38 viyadüğün tamamı tamamlandı. Proje kapsamında yer alan Osmangazi Köprüsü, 2 bin 682 metre uzunluğu, 252 metre kule yüksekliği, bin 550 metre orta açıklığı, 566 metre yan açıklığı ile dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olma özelliğine sahip. Ancak, mermi başlıklarıyla birlikte 333 metre kule yüksekliğine sahip Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanıp, dünyanın en uzun asma köprüsü özelliğini kazanmasıyla birlikte, Osmangazi Köprüsü sıralamada beşinciliğe düşecek.