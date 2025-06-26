İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor
Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifinde son aşamaya geçiliyor.
Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.
Yapılacak düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.
En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarılacak.
Komisyonda oranlar aynen geçti ve Meclis Genel Kurulu'nda değişiklik olmazsa bazı araçların fiyatında uçurum sayılacak artışlar yaşanacak.