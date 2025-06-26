İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor

Özel Tüketim Vergisi'ne ilişkin değişiklik öngörülen kanun teklifinde son aşamaya geçiliyor.

İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor - 1

Otomotiv sektörünü ilgilendiren Özel Tüketim Vergisi değişikliğine yönelik kanun teklifi Meclis Komisyonu'ndan geçti.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte otomobillerde ÖTV yüzde 80 ile yüzde 220 arasında gerçekleşecek.

En yüksek artış ise pickup olarak tabir edilen ve yüzde 4 ÖTV oranına sahip araçlarda ÖTV yüzde 50'ye çıkarılacak.

Komisyonda oranlar aynen geçti ve Meclis Genel Kurulu'nda değişiklik olmazsa bazı araçların fiyatında uçurum sayılacak artışlar yaşanacak.

OTOMOBİL HABERLERİ

İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor - 2

İŞTE FİYATI ARTACAK ARAÇLAR

Ford Ranger

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 820 bin 200 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 67 bin 594 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 954 bin 100 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 5 milyon 703 bin 27 lira.

İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor - 3

SsangYong Musso Grand

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 735 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 502 bin 403 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 799 bin 412 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 595 bin 305 lira.

İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor - 4

Toyota Hilux

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 69 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 984 bin 133 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 2 milyon 970 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 283 bin 652 lira.

İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor - 5

Volkswagen Amarok

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 2 milyon 902 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 185 bin 576 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 3 milyon 312 bin lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 4 milyon 776 bin 923 lira.

İşte fiyatları artacak pick-up modelleri... ÖTV yüzde 50'ye çıkıyor - 6

Otokar Foton Tundland

Başlangıç paketi mevcut fiyatı 1 milyon 65 bin 224 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 385 bin 900 lira,
Tam donanımlı modeli mevcut fiyatı 1 milyon 956 bin 240 lira, yüzde 50 ÖTV'li hali 2 milyon 821 bin 500 lira.

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