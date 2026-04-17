İşte ÖTV'siz araç listesi. Kanun resmen yürürlüğe girdi, kimler alabilecek?
17.04.2026 09:09
Burak Taşçı
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte yüzde 40 ve üzeri engeli olan bireyler Özel Tüketim Vergisi'nden muaf olarak otomobil alabilecek. İşte ÖTV'siz alınabilecek araçların tam
Engellilere ilgilendiren düzenleme Meclis'ten geçip Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, engel oranı yüzde 40 ve üzeri olan ortopedik engellilerden ortopedik engelleri nedeniyle hakkında sürücü belgesi alamayacağına karar verilen engelli bireylere de Kanun kapsamında belirlenen taşıtların ilk iktisabında 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnası uygulanacak.
HANGİ ARAÇLAR ALINACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30 Aralık 2023 tarihinde, 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'ne göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)’den muaf şekilde satın alınabilecek olan otomobillerin motor silindir hacmine bakılmaksızın, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve diğer her türlü vergiler dahil bedellerinin 2 milyon 873 bin 900 Türk Lirası'nın altında olması ve aracın yüzde 40 yerlilik şartını karşılaması gerekiyor.
KİMLER ALABİLİYOR?
Türkiye'de yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeksizin araç satın alabiliyor. Daha düşük oranlarda ise araçta özel tertibat şartı aranıyor.
Muafiyet kapsamında satın alınan araçlar belirli bir süre boyunca satılamıyor. Bu süre dolmadan yapılan satışlarda ödenmeyen ÖTV tahsil edilebildiğinden, araç sahipliği planlamasını baştan dikkatli yapılması gerekiyor. Yeni düzenlemeyle ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayan yüzde 40 ve üzeri engeli olan kişiler de ÖTV muafiyetiyle araç alabilecek.
ÖTV'SİZ ALINACAK ARAÇLARIN TAM LİSTESİ VE FİYATLARI
EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ TEKLİFİ
Emekliler için verilen ve ÖTV'siz araç almalarını sağlayacak kanun teklifi Meclis'te komisyonda olsa da henüz görüşmeleri gerçekleşmedi. Kanun teklifinin hayata geçeceğine dair emareler bulunmuyor. Milyonlarca emekliyi beklentiye sokan bu durum nedeniyle internette dolaşan ve asılsız gelişmelere itibar edilmemesi gerekiyor.
17 MİLYON EMEKLİ, 34 MİLYON ARAÇ VAR
Türkiye'de yaklaşık 17 milyon emekli bulunurken trafikte olan araç sayısı 34 milyon seviyesinde. Yıllık sıfır araç satışı da 1,3 milyon seviyesinde bulunduğundan dolayı düzenlemenin çıkması halinde ikinci el otomobil fiyatları dip yapıp, piyasada sıfır araç kalmayabilir ve bu durum geçtiğimiz yıllardaki karaborsacılığı yeniden ortaya çıkarabilir.
PERTE ÇIKARSA NE OLUR?
Engelli aracı 10 yıl dolmadan pert olursa, ÖTV ödeme zorunluluğu doğmaz ve kasko aracı pert sayarak rayiç bedel ödemesi yapıyor. Ancak kasko tazminatı, aracın ÖTV'siz piyasa değerinden hasar anındaki yıpranma payı düşülerek hesaplanır, yani ÖTV tutarı kasko tahsil edilemiyor. Pert olan araç için yeniden ÖTV'siz araç alınabiliyor.
ENGELLİ BİREY VEFAT EDERSE ÖTV ÖDENİR Mİ?
Engelli araç sahibi vefat ettiğinde, araç mirasçıların ortak malı haline dönüşüyor ve yasal mirasçılara intikal ediyor. 10 yıllık süre dolmadan vefat halinde, araç mirasçılara veraset yoluyla geçerse ÖTV ödenmiyor. Ancak aracın kullanımı ve satışı için mirasçıların feragatnamesi veya mahkeme kararıyla tek kişi üzerine devri gerekiyor. 10 yıllık süre dolmasından itibaren satış yapıldığında ÖTV ödemesi gerçekleşmiyor.
ENGELLİ ARAÇ YAKINI ADINA ALINABİLİR Mİ?
Küçük yaşta çocuğu olanlar, yaşı ilerlemiş kişiler yerine çocukları üzerine alınmak istenen araçlar için düzenleme yok. Küçük yaşta da olsa yaşı ilerlemiş de olsa araç engelli bireyin adına tescil ediliyor.
Araç engelli adına alınarak birinci derece yakınları (eş, anne, baba, çocuklar) tarafından kullanılabiliyor.