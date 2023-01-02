İzlediği haberden etkilenerek Anadol koleksiyonu yaptı

Araçları tek tek araştırıp bulan Göktaş, Anadol markalı 10 aracı bir araya getirdi. 2-3 yıl içerisinde tüm araçları toplayan Göktaş, son olarak ise Anadol’un 'Böcek' modelini arıyor.



Araçların hepsinin çalışır durumda olduğunu söyleyen Bahri Göktaş, kendisine gelen tekliflere rağmen satmayı düşünmüyor. Yol üzerinden geçen insanların ilgisini çektiğini ve araçların yanında fotoğraf çekildiklerini belirten Göktaş, arabaları için bir sergi açmak istiyor.