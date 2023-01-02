İzlediği haberden etkilenerek Anadol koleksiyonu yaptı

5 yıl önce yurtdışına eski model bir aracını götüren gurbetçi vatandaşın haberini izleyerek etkilenen 56 yaşındaki öğretmen Bahri Göktaş, yerli üretim Anadol marka otomobilleri araştırmaya başladı.
Araçları tek tek araştırıp bulan Göktaş, Anadol markalı 10 aracı bir araya getirdi. 2-3 yıl içerisinde tüm araçları toplayan Göktaş, son olarak ise Anadol’un 'Böcek' modelini arıyor.
Araçların hepsinin çalışır durumda olduğunu söyleyen Bahri Göktaş, kendisine gelen tekliflere rağmen satmayı düşünmüyor. Yol üzerinden geçen insanların ilgisini çektiğini ve araçların yanında fotoğraf çekildiklerini belirten Göktaş, arabaları için bir sergi açmak istiyor.
Koleksiyonuyla ilgili konuşan, Bahri Göktaş, “Bundan 5 yıl önce akşam evde haberlere bakıyordum. Almanya’da çalışan Türk işçi buraya gelip Anadol ve Tofaş araba alıyor. Bakımlarını yaptırıyor 1970’li yıllarındaki sanatçıların fotoğraflarını giydiriyor araca ve Almanya’ya götürüyor. Orada bu durum gündem olmuş. Benimde sonradan aklıma geldi Anadol araba. Bir tane alayım dedim, ilk A2SL modelini aldım Ankara’dan. Şimdi bir tane Anadol Böcek modelimiz eksik. Fiyatlar uygun iken almıştım. Hepsi çalışır durumda muayene sigorta var” dedi.
Araçlarını sergilemek istediğini belirten Göktaş, “Bir sergi düşünüyorum. Gece gündüz gören herkes merak edip geliyor, fotoğraf çektiriyor . Satmayı düşünmedim hiç. Türkiye’de üretilen arabalarla ilgili bir koleksiyon düşünüyorum” diye konuştu.
Türkiye otomotiv sanayisinin mihenk taşlarından kabul edilen "Anadol" marka otomobillerin, Türkiye yollarına çıkmasının üzerinden 55 yıl geçti.
19 Aralık 1966'da seri üretime geçen Anadol, Ford iş birliğinin sonucu olarak Otosan'ın İstanbul'daki fabrikasında üretilmeye başlandı.
Anadol'un üretimi 1966'da başlamış olsa da satış ve trafik tescili için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelik onayı Makina Mühendisleri Odası'ndan 28 Şubat 1967'de alındı. Anadol satışları da bu tarihten sonra 26 bin 800 liradan yapıldı.
Üretimin sona erdirildiği 1984 yılına kadar 62 bin 923 adedi otomobil ve 30 bin 265 adedi pick-up olmak üzere toplam 93 bin 188 adet Anadol üretildi. Üretilen modeller arasında "A1, A2 A4 STC-16, A5 SV 1600, A6 Böcek, A8-16 / 16 SL ve P2 Pikap Otosan 500 ve 600D" yer alıyor.
1975 senesinde üretilen Anadol Böcek, askeri ve kamu hizmeti gibi alanlar için ytasarlanmış. Modelden sadece 203 adet üretilmiş.