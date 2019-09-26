Kamu bankalarından otomotive özel taşıt kredisi (Hangi modeller alınabilecek?)
ntv.com.tr
Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.
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Üç kamu bankası otomotiv için düşük faizli kredi verecek. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya, yalnızca Türkiye'de üretim yapan 8 markayı kapsıyor.
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.
Buna göre; Türkiye’de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü.
Kredi limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak.
Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kredi koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi.
Kampanya, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.
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KREDİ ALINABİLECEK MARKALAR
Kamu bankalarıyla otomobil markalarının yaptığı işbirliğine katılan markalar şunlar:
Binek araçlar:
TOFAŞ-Fiat
Honda
Hyundai
Renault Mais
Ticari araçlar:
TOFAŞ-Fiat
Ford
Isuzu
Karsan
Temsa
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Yeni kampanya örnek hesaplama:
30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor.
Mevcut kredi faizi olan yüzde 1.43 ile 30 ay vadeyle 120 bin lira çekildiğinde aylık ödeme 5151 TL... toplam ödeme 154.531 TL
Yüzde 0.49 ile aynı vadede aynı tutar kredi alınırsa aylık ödeme 4374 TL. Toplam ödeme 131.246 TL.
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HANGİ MODELLER ALINABİLİR?
FİAT EGEA Sedan - Easy 1.4 Fire 95 HP
Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı - 73.900 TL
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EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP
Kampanyalı Eylül Fiyatı 102.400 TL
Hurda Teşvikli Kampanyalı Fiyatı 87.400 TL
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FİAR FİORİNO
1.4 Fire 77HP E6
Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 71.900 TL
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FİAT DOBLO COMBİ
1.3 M.Jet 95HP E6
Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 99.900 TL
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HONDA CİVİC SEDAN
1.6 Premium - Düz | 1597 cc | Benzin131.500 TL
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HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 92.470 TL
Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 74.720 TL
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HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)
Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 100.400 TL
Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 85.400 TL
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12HYUNDAİ ELENTRA 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
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RENAULT CLİO - Joy 0.9 TCe 90 bg - 92.900 TL
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14Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg - 93.300 TL
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15CLİO SYMBOL - Joy 1.0 SCe 75bg - 84.900 TL
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16Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg - 116.550 TL
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17FORD TOURNEO Courier Trend 1.5 dizel
101.000 TL
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18ISUZU D-Max Tek Kabin 4x2 V-WORK 6M/T (1.898cc) - 165.818 TL