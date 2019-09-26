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Kamu bankalarından otomotive özel taşıt kredisi (Hangi modeller alınabilecek?)

ntv.com.tr

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.

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    Üç kamu bankası otomotiv için düşük faizli kredi verecek. Yıl sonuna kadar geçerli olacak kampanya, yalnızca Türkiye'de üretim yapan 8 markayı kapsıyor. 

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    Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank otomotiv için özel taşıt kredisi paketi açıkladı.

    Buna göre; Türkiye’de üretilen sıfır kilometre binek ve ticari taşıtlar için kredi faizi aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürüldü.

    Kredi limiti binek araçlar için 50 bin 120 bin, ticari araçlar için 72 bin ile 120 bin arasında olacak. 

    Vade süresi ise binek araçlar için 18-36 ay, ticari araçlar için 30-60 ay arası uygulanacak. Kredi koşullarının anlaşmalı marka bazında değişiklik göstereceği bildirildi.

    Kampanya, 1 Ekim ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak.

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    KREDİ ALINABİLECEK MARKALAR

    KREDİ ALINABİLECEK MARKALAR

    Kamu bankalarıyla otomobil markalarının yaptığı işbirliğine katılan markalar şunlar:

    Binek araçlar:

    TOFAŞ-Fiat
    Honda
    Hyundai
    Renault Mais

    Ticari araçlar: 

    TOFAŞ-Fiat
    Ford
    Isuzu
    Karsan
    Temsa

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    Yeni kampanya örnek hesaplama:

    30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor.

    Mevcut kredi faizi olan yüzde 1.43 ile 30 ay vadeyle 120 bin lira çekildiğinde aylık ödeme 5151 TL... toplam ödeme 154.531 TL

    Yüzde 0.49 ile aynı vadede aynı tutar kredi alınırsa aylık ödeme 4374 TL. Toplam ödeme 131.246 TL.

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    HANGİ MODELLER ALINABİLİR?

    HANGİ MODELLER ALINABİLİR?

    FİAT EGEA Sedan - Easy 1.4 Fire 95 HP 

    Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı - 73.900 TL

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    EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP 

    Kampanyalı Eylül Fiyatı 102.400 TL

    Hurda Teşvikli Kampanyalı Fiyatı 87.400 TL

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    FİAR FİORİNO

    1.4 Fire 77HP E6 

    Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 71.900 TL

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    FİAT DOBLO COMBİ 

    1.3 M.Jet 95HP E6 

    Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 99.900 TL

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    HONDA CİVİC SEDAN

    1.6 Premium - Düz | 1597 cc | Benzin131.500 TL

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    HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

    Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 92.470 TL

    Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 74.720 TL

  • 11

    HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

    Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 100.400 TL

    Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 85.400 TL

  • 12

    HYUNDAİ ELENTRA 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)
  • 13

    RENAULT CLİO - Joy 0.9 TCe 90 bg - 92.900 TL

  • 14

    Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg - 93.300 TL
  • 15

    CLİO SYMBOL - Joy 1.0 SCe 75bg - 84.900 TL
  • 16

    Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg - 116.550 TL
  • 17

    FORD TOURNEO Courier Trend 1.5 dizel

    101.000 TL
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    ISUZU D-Max Tek Kabin 4x2 V-WORK 6M/T (1.898cc) - 165.818 TL
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