Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

DUVARA MONTE EDİLEBİLEN ŞARJ İSTASYONLARI

Bir diğer seçeneğin de duvara monte edilebilir şarj istasyonları olduğunu söyleyen Uyanık, şöyle konuştu:

"Evinizde apartmanınızda sitenizde ve avm'lerde kolayca bulabileceğiniz bu kutular sayesinde otomobilinizi güvenli ve hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Kablonuzun bir ucunu şarj cihazına diğer ucunu otomobilinizin şarj soketine takın. Eğer imkanınız varsa evinize bu cihazlardan bir tane edinmeniz en sağlıklı yoldur."