Karda nasıl araç kullanılır?

1 KARDA NASIL ARAÇ KULLANILIR? Araçlar için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Son günlerde yurdun büyük bir kesiminde şoförler için zorlu koşullar oluşmakta. Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte yapılması ve yapılmaması gerekenler...

2 MUTLAKA KIŞ LASTİĞİ KULLANILMALI İnsanlar arasında dört mevsim lastiği olarak adlandırılan, araçlarımızda standart olarak gelen lastikler 7 derece ve üzerinde maksimum tutunmayı sağlayabilirler. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlar ve fren mesafesiniz uzar. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır. GÜVENLİ SÜRÜŞ İÇİN İLK KURAL KIŞ LASTİĞİ

3 MUTLAKA KIŞ LASTİĞİ KULLANILMALI Kış lastikleri 7 derecenin altındaki havalar için dizayn edilmiştir ve hava soğudukça tutunma performansı artar, fren mesafenizi ciddi oranda azaltır.

4 DÖRT LASTİĞİ BİRLİKTE DEĞİŞTİRİN Lastiklerden sadece ikisini kış lastiğiyle değiştirmek ciddi bir hatadır. Bu şekilde aracın yere sağlam basması imkansızdır. Mutlaka dört lastiğinde kış lastiğine çevrilmesi gerekmektedir.

5 LASTİK HAVALARINI ASLA İNDİRMEYİN Ülkemizde yapılan en büyük hatalardan biri de karlı havalarda araç lastik havalarının indirilmesidir. Bu büyük hataya asla düşülmemelidir. Lastik havasını düşürseniz; lastiğin omuz kısımlarına yük biner, yere basması gereken sırt kısmı temas problemi yaşar. Lastik havasını düşürdükçe kar tahliyesini sağlayan olukların, kanalların, desenlerin arasında boşluk kapanmaya başlar. Bu nedenle tutunma, patinaj ve kayma problemleri başlar.

6 LASTİK HAVALARINI ASLA İNDİRMEYİN Karlı zeminlerde güvenli bir sürüş için lastik havalarını düşürmek yerine 2 psi artırmak gerekmektedir. Havayı artırarak tahliye kanallarının arası biraz daha açılır ve tutunma artar. Normal zeminlerdeyse araç üreticisinin belirlediği lastik havaları kullanılmalıdır.

7 MÜMKÜN OLDUĞUNCA ŞERİT DEĞİŞTİRMEYİN Karlı zeminlerde ve gizli buzlanmanın olduğu bölgelerde mümkün olduğunda az hareket edilmeli, gereksiz şerit değişimlerinden kaçınılmalıdır. Çünkü yapılacak ani ve sert direksiyon hareketlerinden dolayı aracın her an ağırlık transferi bozulabilir, önden veya arkadan kaymalar yaşanabilir. Direksiyon hareketlerinin çok yumuşak olması, diğer sürücülerin hatalarından etkilenilmemesi için takip mesafesinin de artırılması iyi bir çözüm olacaktır.

8 ANİ GAZ, FREN VE VİTES HAREKETLERİ YAPMAYIN Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücüler ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durmalıdırlar. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır.

9 ANİ GAZ, FREN VE VİTES HAREKETLERİ YAPMAYIN Fren kullanma yerine vites küçültmeyle yavaşlamayı tercih eden sürücülerinde debriyajdan ayağını çok yavaş şekilde çekmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yük bir anda ön tarafa toplanır, aracın ağırlık transferi bozulur ve kayma problemi başlar.

10 İKİNCİ VİTESTE KALKABİLİRSİNİZ Karlı zeminlerde ön lastiklere fazla güç vermek patinaja sebep olabilir. Bu nedenle aracı ikinci vitese alıp, gaz ve debriyaj hareketlerini çok yavaş uygulayarak sorunsuz bir kalkışa imza atabilirsiniz. Bu imkana sahip olmayan otomatik vites araçlardaysa gaz pedalına çok yavaş, kademeli olarak basılması yeterli olacaktır.

11 BİR ÜST VİTESİ TERCİH EDİN Sürüş esnasında aracın devrini yükseltmek karlı zeminler için dezavantaj oluşturur. Bu nedenle düşük devir ve bir üst vitesi tercih edin. Örneğin; ikinci viteste 45 km/s hızla gitmek yerine, üçüncü viteste aynı hızla giderseniz aracın yere tutunması biraz daha kolay olacaktır.

12 GİZLİ BUZLANMA TEHLİKESİ Eriyen kar suyunun bulunduğu yerler, köprü üstleri, viyadükler ve yoğun rüzgar alan zeminler gizli buzlanma açısından büyük risk oluşturur. Bu bölgelere yaklaşırken hızınızı yarı yarıya düşürün, takip mesafenizi iki katına çıkarın. Araç içinde telefon, müzik sistemi gibi dikkat dağıtacak ekipmanlarla uğraşmayın, reflekslerinizi hazır tutun.

13 KIŞ LASTİĞİNE DE ZİNCİR TAKILIR Kış lastiği kullanan sürücülerin birçoğu araçlarında zincir bulundurmuyor. Hem yasal, hem de güvenli sürüş açısından araçta zincir bulundurulmalıdır.

14 KIŞ LASTİĞİNE DE ZİNCİR TAKILIR Belirli bir kar seviyesinin üzerinde kış lastiği de tutunma problemi yaşar. Bu nedenle özellikle yolun buzla kaplı kısımlarında tek çare zincir kullanımıdır. Unutmayın; kış lastiğine de zincir takılır.

15 KARA SAPLANAN LASTİĞE DİKKAT Aracınız bir veya birden fazla lastiği kara saplanırsa yapılacak çok az şey vardır. Çok fazla gaz vermek aracı saplandığı yerden çıkarmaz, aksine başa dönen lastik düştüğü çukuru derinleştirir.

16 KARA SAPLANAN LASTİĞE DİKKAT Aracı mümkünse ikinci vitese alıp, çapraz şekilde öne ve arkaya doğru manevra denemeleri yapılabilir. Fakat 4-5 denemeden sonra araç yerinden hiç hareket etmemişse daha fazla zorlamamak gerekir. Aksi takdirde hem araca zarar verilir, hem de aracın saplandığı yerden çıkış süresi uzar. Bu nedenle fazla ısrar etmeden çekici yardımı almak en iyi yöntemdir.

17