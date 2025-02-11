Karlı ve buzlu yolda nasıl araç kullanılır? Yapılması ve yapılmaması gerekenler!
İstanbul’un yüksek kesimlerde yer alan ilçelerinde bu sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle yollarda yoğunluk oluştu, karda kayan bazı araçlar kaza yaptı. Araçlar için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Meteorolojinin uyarıları bu gece ve yarın için devam ediyor. Peki tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? En doğrusu uyarıları dikkate alarak zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamak olsa da işte karlı ve buzlu yollarda yapılması ve yapılmaması gerekenler...
KARDA NASIL ARAÇ KULLANILIR?
Araçlar için en zor koşullar karlı ve buzlu zeminlerdir. Son günlerde yurdun büyük bir kesiminde şoförler için zorlu koşullar oluşmakta. Tutunmanın ciddi oranda zorlaştığı, fren mesafesinin uzadığı karlı ve buzlu zeminlerde araç kullanırken nelere dikkat edilmeli? İşte yapılması ve yapılmaması gerekenler...