Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum

“60 BİN TL’YE SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Karda batan araçları da kurtardıkları dile getiren Türkmen, “3-4 defa araçları çektik. Farklı bir proje için aracımı satmayı düşünüyorum. Daha küçük bir araç yapmak istiyoruz. Daha değişik bir araç geliştirmek istiyoruz. 60 bin TL’ye satmayı düşünüyorum. Biraz ucuza vereceğiz. Biz bunun zevkini çıkardık başkaları da bu zevki yaşasın. Yeni projeler yapmak için satmayı düşünüyoruz.

Yaylada genellikle Arap turistler geliyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Gezmek istiyorlar. İlgi oluyor” ifadelerini kullandı.