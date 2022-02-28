Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum

Trabzon’da oto makas ustası Gökmen Türkmen, 1977 model Renault Toros marka otomobiline taktığı paletlerle karla kaplı yaylalarda geziyor. Türkmen şimdilerde ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği paletli Torosu farklı proje yapmak için satılığa çıkardı.

Haberler - İHA 28.02.2022 - 09:41 | Son Güncelleme : 28.02.2022 - 09:42

Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 1

’un Akçaabat ilçesinde oto sanayi sitesinde makas usta olarak çalışan Gökhan Türkmen, karla kaplı yaylalarda gezmek için 1977 model Toros marka bir araç aldı.

Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 2

Türkmen, otomobile işçiliğini kendi yaparak palet taktı. Paletli Torosun direksiyonunu da iptal eden makas ustası, tank düzeneğine benzer fren sistemi geliştirdi.

Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 3

Fren sistemi ile aracın dönmesini sağlayan Türkmen, Hıdırnebi Yaylası’nda hem geziyor hem de mahsur kalan araçların kurtarılmasını sağlıyor. Trabzon’un gözde turizm merkezlerinden biri olan Hıdırnebi Yaylası’na gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği paletli Torosun sahibi Türkmen, şimdilerde ise farklı bir proje yapmak için aracını satmayı düşünüyor.

Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 4

“KIŞIN TURİSTLER GELİYOR ONLAR DA İLGİ GÖSTERİYOR”

Turistlerin ilgi gösterdiği paletli Toros ile yaylanın keyfini çıkardığını belirten Türkmen, “Biz yaylayı kışın sevdiğimiz için arazi aracımızla belirli bir yere kadar geliyorduk. Maliyeti uygun bir arabayı paletliye çevirelim diye düşündük. Toros marka bir araç aldık. 6-7 ay boyunca boş kaldığımız vakitlerde uğraştık. Yaylaya belirli bir yere kadar arabamla geliyorum sonrasında yola paletli ile devam ediyorum. Arkadaşlarımla yaylada geziyorum. Kışın turistler geliyor onlar da ilgi gösteriyor” dedi.

Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 5

“60 BİN TL’YE SATMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Karda batan araçları da kurtardıkları dile getiren Türkmen, “3-4 defa araçları çektik. Farklı bir proje için aracımı satmayı düşünüyorum. Daha küçük bir araç yapmak istiyoruz. Daha değişik bir araç geliştirmek istiyoruz. 60 bin TL’ye satmayı düşünüyorum. Biraz ucuza vereceğiz. Biz bunun zevkini çıkardık başkaları da bu zevki yaşasın. Yeni projeler yapmak için satmayı düşünüyoruz.
Yaylada genellikle Arap turistler geliyor. Fotoğraf çekiliyorlar. Gezmek istiyorlar. İlgi oluyor” ifadelerini kullandı.

Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 6
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 7
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 8
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 9
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 10
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 11
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 12
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 13
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 14
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 15
Karedeniz üretimi 'Paletli Toros': 60 bin TL'ye satmayı düşünüyorum - 16

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