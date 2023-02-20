Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu?

Büyük yıkıma sebep olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 2 ilde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, enkaz kaldırma çalışmaları da hız kazandı. Depremzedelere nakdi yardımlar ve konutlar için DASK ödemeleri başlarken, enkaz altında kalan araçların durumu merak edilmeye başlandı. Peki, depremde zarar gören araçlar ne olacak? Kasko veya trafik sigortası deprem hasarını karşılıyor mu?

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 1

Yıkıcı depremlerin ardından Kahramanmaraş ve diğer illerde enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

Depremde enkaz altında kalan on binlerce otomobilin hasarının nasıl karşılanacağı da DASK'ın konut ödemelerinden sonra merak edilmeye başlandı. 

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 2

TRAFİK SİGORTASI KARŞILAMIYOR

Trafik sigortası kendi aracınızdaki hasarları değil kaza sonucu karşı tarafın masraflarını karşılıyor. Bu nedenle zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamaz. 

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 3

KASKO HASARI KARŞILAR MI?

Kasko'da ise durum poliçeye göre değişkenlik gösteriyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamıydaysa ve muafiyetsizse hasar masrafları tamamen karşılanır. 

Araçta kısmi hasar varsa tamir masrafları, pert ise rayiç bedel ödeniyor.

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 4

Poliçede deprem muafiyeti varsa ödemede kesinti yapılır. Yani poliçede yüzde 5 deprem muafiyeti uygulanıyorsa araç tamaman kullanılamaz hale geldiğinde (Pert) hasar ödemesinde yüzde 5 kesinti uygulanır.

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 5

Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra  sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 6

TEMİNATTA YOKSA ÖDEME YAPILAMIYOR

Eğer kasko poliçelerinde deprem, sel, dolu, fırtına, taşkın, şiddetli yağış gibi afetler kapsam dışıysa ya da sadece deprem kapsam dışı bırakılmışsa hasar ödemesi alınamaz. Mini kasko gibi dar kapsamlı ürünlerde deprem temitat dışı bırakılabiliyor.

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 7

POLİÇE YÜRÜRLÜLÜK SÜRESİ UZATILDI

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), OHAL ilan edilen illerde uygulanacak tedbirlerde ve alınan kararlarda değişikliğe gitti. 

Duyuruda yürürlükteki poliçelerin prim ödenmese dahi 8 Mayıs'a kadar uzatıldığı belirtildi. 

Yine alınan kararla deprem bölgesindeki hayat, konut ve araç poliçelerinin öncelikli değerlendirme kararı verildi. Primlere esas kar marjları sıfırlanırken, depremzedelere bu süreçte hiçbir zorluk çıkarılmayarak reklam dahi atılmayacağına dair kararname yayınlandı.

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 8

ZORUNLU TRAFİK SİGORTASINDA İLAVE PRİM KALDIRILDI

OHAL ilan edilen illerde zorunlu trafik sigortası poliçelerinde poliçenin zamanında yenilenmemesi nedeniyle sürprim (ilave prim) uygulanmayacak. 

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 9

DEPREM BAHANESİYLE KASKO YAPMAYAN ŞİRKETLERE UYARI

Bazı sigorta şirketlerinin deprem riskini bahane ederek kasko yaptırmak isteyen vatandaşları geri çevirdiği bildirildi. Tüketiciler Birliği, bu uygulamaların CİMER'e şikayet edilmesini istedi.

"BUNU SATMAKTAN KAÇINAMAZLAR"

Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 10
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 11
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 12
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 13
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 14
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 15
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 16
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 17
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? - 18

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