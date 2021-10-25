Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet
Hızla gelişen ve sayıları artan elektrikli bisiklet ve motosiklet piyasasına yeni modeller ekleniyor. Sıklıkla gördüğümüz katlanır elektrikli bisikletlerden sonra şimdi ki katlanabilir tasarıma sahip elektrikli motosiklet tanıtıldı.
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