Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet

Hızla gelişen ve sayıları artan elektrikli bisiklet ve motosiklet piyasasına yeni modeller ekleniyor. Sıklıkla gördüğümüz katlanır elektrikli bisikletlerden sonra şimdi ki katlanabilir tasarıma sahip elektrikli motosiklet tanıtıldı.

Haberler - ntv.com.tr 25.10.2021 - 10:51

Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 1
Japonya merkezli Icoma firması katlanabilir elektrikli motosikleti Tatamel'i tanıttı.
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 2
Prototip aşamasındaki model katlandığı zaman bir bilgisayar kasası boyutlarına geliyor.
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 3
600 watt elektrikli bir motorsa sahip olan Tatamel maksimum 40 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 4
Tatamel, yerleşik pil paketinden aldığı güçle 50 kilometrelik bir menzil vadediyor.
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 5
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 6
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 7
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 8
Katlandığında masa altına sığan elektrikli motosiklet - 9

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