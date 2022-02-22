Kia Sportage'ın 5. nesli Türkiye’de

Haberler - ntv.com.tr 22.02.2022 - 12:18
Kia, ilk nesli 1993 yılında tanıtılan SUV modeli Sportage'ın beşinci neslinin tanıtımını gerçekleştirdi.
Araç Türkiye'de ilk olarak benzinli 4x4 seçeneğiyle satılacak. Önümüzdeki aydan itibaren benzinli 4x2 seçeneğiyle beraber dizel moturun 4x2 ve 4x4 çekiş sistemi ile tüketiciyle buluşacak.
Kia’nın Slovakya’daki fabrikasında üretilen yeni Sportage, tamamen yeni bir platform üzerine geliştirildi.
Yeni Sportage’ın ön konsol tasarımında dokunmatik ekranlı ve havalandırma ızgaralarıyla bütünleşik kavisli bir ekran bulunuyor.
Burada 12,3 inç dokunmatik navigasyonlu multimedya ekranı ve 12,3 inçlik gösterge paneli bulunuyor.
Kompakt boyutlarına karşın Yeni Sportage oldukça ferah bir iç hacim vadediyor. Yeni Sportage, arka koltuklarında 996 mm diz ve 998 mm baş mesafesi bulunuyor.
562 litre olan bagaj hacmi koltuklar yatırıldığında 1751 litreye ulaşıyor.
Yeni 1,6 litre T-GDI motor, emisyonları azaltmak ve verimlilik için hafif hibrit (MHEV) teknolojisiyle donatılmış ve 150 PS'lik güç sağlıyor.
Yılın ikinci çeyreğinde 1,6 litre T-GDI motorun 180 PS gücündeki versiyonunun da Sportage ürün gamına eklenmesi planlanıyor.
Yeni Sportage ayrıca 136 PS motor gücüne sahip 1,6 litre hacimli turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Bu dizel motor, emisyonları daha da azaltan ve verimliliği artıran MHEV teknolojisiyle de alınabilecek.
Yeni Sportage, her iki yakıt tipinde de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile sunuluyor
Araçta, ‘Comfort’, ‘Eco’ veya ‘Sport’ olmak üzere üç farklı sürüş modu bulunuyor.
Markanın kendi bünyesinde geliştirdiği ve DriveWise olarak da adlandırılan Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleriyle donatılan (ADAS) Sportage, Kavşak Dönüş Asistanına sahip Ön Çarpışma Önleyici, kavşaklarda sola dönerken karşı şeritten gelen araçlarla çarpışma olasılığını önlemeye yardımcı oluyor.
Otoyol Sürüş Asistanı (HDA), otoyol sürüşlerinde öndeki araçla belirli bir mesafeyi ve hızı koruyor ve aracın kendi şeridini takip etmesine yardımcı oluyor. HDA ayrıca araç hızını, hız sınırlarına göre de ayarlayabiliyor.
Navigasyon tabanlı Akıllı Hız Sabitleme (NSCC), gerçek zamanlı navigasyon verilerini kullanarak otoyolda güvenli bir hızda sürmeye yardımcı oluyor. NSCC’nin kapsamını, otoyol kavşakları ve virajlar için daha da genişleten teknoloji, kavşak veya viraja yaklaşmadan önce seyahat hızını otomatik olarak azaltıyor. Araç düz yola geldiğinde, NSCC hız sınırını orijinal seviye göre yeniden ayarlıyor.
Akıllı Hız Sabitleme (SCC), sürücünün belirlediği hızda aracın otomatik olarak gitmesini sağlarken, radar sensörlerini kullanarak öndeki araç ile güvenli bir sürüş mesafesini korumaya yardımcı oluyor.
Yeni Kia Sportage’ın 4X4, benzinli, Elegance Konfor paketi 829.900 TL’den, Prestige paketi ise 919.900 TL’den satışa sunuluyor.