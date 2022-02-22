Kia Sportage'ın 5. nesli Türkiye’de

Yeni Sportage ayrıca 136 PS motor gücüne sahip 1,6 litre hacimli turbo dizel motor seçeneğiyle de satışa sunuluyor. Bu dizel motor, emisyonları daha da azaltan ve verimliliği artıran MHEV teknolojisiyle de alınabilecek.

Yeni Sportage, her iki yakıt tipinde de standart olarak 7 ileri DCT şanzıman ile sunuluyor