Kia, yeni amiral gemisini tanıttı

Kia daha önce bir kaç görselle tanıttığı modeli K8'i daha detaylı olarak tanıttı.

KIA, sedan modelinde 3.5 litrelik V6 motora ek olarak 2.5 litrelik 4 silindirli bir benzinli motora da yer vermiş. Bu motor da 200 beygir güç ile 250 Nm tork üretiyor. Her iki motorda da 8 ileri otomatik bir şanzımanın görev yapıyor.