Kia, yeni amiral gemisini tanıttı

Kia, geçtiğimiz dönemde tanıttığı lüks sedanı K8'in tüm detaylarını ortaya çıkardı.
Abone ol
Paylaş
ntv.com.tr 24.03.2021 - 11:56
Kia daha önce bir kaç görselle tanıttığı modeli K8'i daha detaylı olarak tanıttı.
Kia K8'inde dizel seçeneğine yer verilmezken benzinli ve LPG benzeri bir yakıt olan likit pproppan gazı anlamına gelen LPI versiyonuna yer veriyor.
KIA, sedan modelinde 3.5 litrelik V6 motora ek olarak 2.5 litrelik 4 silindirli bir benzinli motora da yer vermiş. Bu motor da 200 beygir güç ile 250 Nm tork üretiyor. Her iki motorda da 8 ileri otomatik bir şanzımanın görev yapıyor.
Aracın spor modu aktif edildiğinde 130 kilometre hızdan sonra sürücü koltuğu alçalıyor ve yan destekler artıyor.
Aracın gelecek ay Güney Kore'de satışa çıkacağı ve sonrasında da diğer ülklere çıkacağı belirtildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.