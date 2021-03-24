Kia, yeni amiral gemisini tanıttı

Kia, geçtiğimiz dönemde tanıttığı lüks sedanı K8'in tüm detaylarını ortaya çıkardı.

ntv.com.tr 24.03.2021 - 11:56

Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 1
Kia daha önce bir kaç görselle tanıttığı modeli K8'i daha detaylı olarak  tanıttı.
Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 2
Kia K8'inde dizel seçeneğine yer verilmezken benzinli ve LPG benzeri bir yakıt olan likit pproppan gazı anlamına gelen LPI versiyonuna yer veriyor.
Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 3
KIA, sedan modelinde 3.5 litrelik V6 motora ek olarak 2.5 litrelik 4 silindirli bir benzinli motora da yer vermiş. Bu motor da 200 beygir güç ile 250 Nm tork üretiyor. Her iki motorda da 8 ileri otomatik bir şanzımanın görev yapıyor.
Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 4
Aracın spor modu aktif edildiğinde 130 kilometre hızdan sonra sürücü koltuğu alçalıyor ve yan destekler artıyor.
Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 5
Aracın gelecek ay Güney Kore'de satışa çıkacağı ve sonrasında da diğer ülklere çıkacağı belirtildi.
Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 6
Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 7
Kia, yeni amiral gemisini tanıttı - 8

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER