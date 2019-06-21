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Kia yeni SUV modeli Seltos'u tanıttı

ntv.com.tr

Koreli otomotiv devi Kia yeni kompakt SUV'u Seltos'un tanıtımını yaptı.

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    Koreli otomotiv üreticisi Kia, yeni kompakt SUv modelininin beklenen tanıtımını gerçekleştirdi.
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    Kia'nın bir süredir yaptığı kapalı paylaşımlarla dikkatleri çekmeyi başardığı modeli Seltos son haliyle karşımıza çıktı.
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    Kia Seltos’un kaputunun altında 177 beygir güç üreten 1.6 litre T-GDI turbo benzinli ünite yer alıyor. Ayrıca 149 beygirlik 2.0 litre atmosferik benzinli ve 136 beygirlik 1.6 litre dizel üniteler de alternatif olacak.
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    7 ileri çift kavramalı (7DCT), 6 ileri otomatik (6AT) ve CVT olmak üzere pazara göre belirlenecek üç farklı şanzıman seçeneği bulunuyor.
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    Bunun yanı sıra Normal, Eco ve Sport olmak üzere sürüş modları da mevcut.
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