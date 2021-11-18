Kia'dan yeni elektrikli SUV: EV9

3 sıralı bir koltuk düzenine sahip olan araçta orta sıradaki koltuklar masaya dönüştürülerek 1. ve 3. sıra koltuklar karşılıklı olarak döndürülebiliyor. Alternatif olarak 3. sıra koltuklar tamamen geri dönerek bagajdan dışarısı izlenebiliyor.