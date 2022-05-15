Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.05.2022 - 17:40

Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 1

'nın Ortaca ilçesinde klasik otomobil şenliği düzenlendi.

Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 2

Şenlik kapsamında Ortaca pazaryerinde sergilenen 30 klasik otomobile vatandaşlar ilgi gösterdi.

Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 3

Organizasyonu İzmir Klasik Otomobilciler Derneği ve Ortaca Belediyesi ile gerçekleştiren Ege Yolcu dergisinin sorumlusu Nadir Şahin, vatandaşları artık sadece film ve dizilerde görebildikleri klasik otomobillerle buluşturduklarını söyledi.

Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 4

sahiplerinden Mahide Yılmaz, eşiyle yaklaşık 32 yıldır klasik araç kullandıklarını belirtti.

Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 5

Ferit Gökçen ise 34 senedir aynı klasik vasıtayı kullandığını ve çocuklarının da aracı çok sevdiğini dile getirdi.

Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 6
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 7
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 8
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 9
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 10
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 11
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 12
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 13
Klasik otomobil tutkunları Muğla'daki şenlikte buluştu - 14

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