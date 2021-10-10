Klasik otomobiline gözü gibi bakıyor: Kendisi 62 arabası 54 yaşında

"MANEVİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK"

Aracının kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Mandev, "Değişen aksamlarını bile Amerika'dan orijinallerini getirttim. Dolayısıyla bakım işleri uzun sürüyor. Eski bir arkadaşım gibi, hatıralarımın olduğu bu arabayı yanımdan ayırmıyorum. Benim için manevi değeri çok yüksek" diye konuştu.