Klasik otomobillerle geçmişe yolculuk
Konya'da düzenlenen ‘Klasik Otomobil Sergisi' kapılarını otomobil tutkunları için açtı. Meram'da 3 gün boyunca nostalji rüzgarı estirecek sergide bulunan birbirinden değerli yaklaşık yüz araç meraklılarını bekliyor.
Meram İlçe Belediyesi ile Konya Klasik Otomobilciler Derneği tarafından organize edilen tutkunlarının heyecanla beklediği ‘Klasik Otomobil Sergisi' Meram Belediyesi 80 Binde Devr-i Alem Parkı otoparkında açıldı. Otomobil, traktör ve motosikletlerden oluşan yaklaşık yüz araçlık sergi renkli görüntülere sahne oldu.