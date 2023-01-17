'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi

Kayseri'de elektrik otomasyon işi yapan Hakan Maraşlı, 3 ay önce Kazakistan'a iş seyahati için gitti. Kazakistan gezisinde 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili gören Maraşlı, aracı satın almaya karar verdi.
Beğendiği otomobili alan Maraşlı, yaklaşık 6 bin kilometre mesafe katederek memleketi Kayseri'ye geldi.
İnsanların araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, "Kazakistan'a sürekli ticari amaçlı iş seyahatlerine gidiyorum. Aracı orada gördüm ve çok hoşuma gitti. Türkiye'ye getirmenin yollarını aradım. Bazı sorunlar vardı onları çözüp aracı Türkiye'ye getirdim" dedi.
Maraşlı, "Dünyada 2 tane olan aracın 1 tanesi şu anda Kayseri'de. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz" diye konuştu.