'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi

Maraşlı, "Dünyada 2 tane olan aracın 1 tanesi şu anda Kayseri'de. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz" diye konuştu.