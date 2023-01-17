'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi

Kayseri'de elektrik otomasyon işi yapan Hakan Maraşlı (47), Kazakistan'a iş seyahati için gittiği sırada gördüğü ve çok beğendiği 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobiliyle yaklaşık 6 bin kilometre mesafe katederek memleketi Kayseri'ye geldi.

'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi - 1

Kayseri'de elektrik otomasyon işi yapan Hakan Maraşlı, 3 ay önce Kazakistan'a iş seyahati için gitti. Kazakistan gezisinde 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili gören Maraşlı, aracı satın almaya karar verdi.

'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi - 2

Beğendiği otomobili alan Maraşlı, yaklaşık 6 bin kilometre mesafe katederek memleketi Kayseri'ye geldi.

'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi - 3

İnsanların araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, "Kazakistan'a sürekli ticari amaçlı iş seyahatlerine gidiyorum. Aracı orada gördüm ve çok hoşuma gitti. Türkiye'ye getirmenin yollarını aradım. Bazı sorunlar vardı onları çözüp aracı Türkiye'ye getirdim" dedi.

'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi - 4

Maraşlı, "Dünyada 2 tane olan aracın 1 tanesi şu anda Kayseri'de. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz" diye konuştu.

'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi - 5
'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili Kazakistan'dan Kayseri'ye getirdi - 6

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