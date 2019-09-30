Lamboghini Gallardo arazi aracına dönüştürüldü
ntv.com.tr
Asfalt yollarda görmeye alıştığımız süperspor otomobil Lamborghini Gallardo, büyük bir dönüşümün ardından araziye uygun hale getirildi.
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1Asfalt yolların en pahalı ve özel modellerinden biri olan Lamborghini Gallardo, araziye çıkmaya hazırlanıyor.
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2arazi aracına dönüştürülmüş Gallardo, classic-youngtimers.com adlı bir internet sitesi üzerinde 115.000 euroya satışa çıkarıldı.
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3Aracın V10 motoru ve şanzımanı orijinal olarak bırakılırken, motorunun üzerine bir yedek lastik eklenmiş, süspansiyonlar yükseltilmiş, tavan barları ve tavan aydınlatması eklenmiş ve çamurluklara korumalık plastikler monte edilmiş.
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