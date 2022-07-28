Lamborghini, Huracan modeli üzerinde güncellemeler yaparak asfaltın dışına çıkmaya çoktan karar vermişti. Hazırlıkları devam eden Huracan Sterrato'nun üretim versiyonu ilk kez paylaşıldı. Yerini şarj edilebilir hibrit modele bırakmaya hazırlanan Lamborghini Huracan'dan yeni bir versiyon geliyor. Lamborghini, ilk kez 2019 yılında tanıttığı Huracan Sterrato modelininin arazi performansını bir video ile paylaştı. Genel olarak tanıtılan konsepte sadık kalındığı görünen araçta çamurluk ve yanlarda siyah parçalara yer verilmiş. Öndeki ekstra LED farlar, tavan rayları, yanlarda ve motor üzerinde yer alan farklı hava girişleri Sterrato'nun ayırt edici özellikleri. Sterrato kalın yanaklı lastikler ve 20 inçlik jantlarıyla araziye çıkıyor. Süspansiyon sistemi elden geçirilen araç 47 mm daha yükseltilmiş. Araçla ilgili teknik bilgiler henüz netlik kazanmadı ancak ilk konsept 5.2 litre V10 atmosferik motora sahip Huracan Evo'ya dayanıyordu. \nDört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Sterrato konsepti, bu motorla 646 beygir güç üretebilecek. Yeni Lamborghini Huracan Sterrato'nun önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. İşte off-road odaklı Sterrato'nun 2019 yılında paylaşılan ilk görselleri...