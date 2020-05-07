Lamborghini Huracan'ın en yeni versiyonu tanıtıldı

Lamborghini, Huracan yelpazesinin son üyesi Huracan Evo RWD Spyder'ın üstündeki örtüyü kaldırdı. İtalyan marka Lamborghini, Huracan Evo RWD Spyder'ı tanıttı. Evo RWD Coupe modeli gibi 5.2 litrelik V10 motordan gücünü alan Evo RWD Spyder 610 bg güç üretiyor. Yedi ileri çift kavramalı şanzımana sahip Evo RWD Spyder'ın 0'dan 100 kilometreye hızlanması sadece 3.5 saniye sürerken, maksimum hızı ise 324 km/h. Şasi ve tavanda alüminyum, karbon fiber gibi materyallerin kullanılması Evo RWD Spyder'ın dört çeker versiyona göre hafiflemesini sağlamış. Siparişleri açılan Evo RWD Spyder'ın ilk tslimatlarının yaz aylarında olması bekleniyor.