Lamborghini Huracan'ın en yeni versiyonu tanıtıldı

Yedi ileri çift kavramalı şanzımana sahip Evo RWD Spyder'ın 0'dan 100 kilometreye hızlanması sadece 3.5 saniye sürerken, maksimum hızı ise 324 km/h.

Şasi ve tavanda alüminyum, karbon fiber gibi materyallerin kullanılması Evo RWD Spyder'ın dört çeker versiyona göre hafiflemesini sağlamış.