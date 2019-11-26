Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo tanıtıldı (Herkes kullanabilecek)

Lamborghini, 'FIA Gran Turismo Championships World Finals 2019'da "Lambo V12 Vision Gran Turismo"yu görücüye çıkardı.
Süper spor otomobil türm detaylarıyla tanıtılmasına rağmen aslında sadece Play Station 4'e özel olan Gran Turismo Sport oyununda yer alacak.
Tek koltuklu bu spor otomobil geçtiğimiz yıl Eylül ayında tanıtılan Sian FKP31'de de yer alan V12 hibrit motoru kullanıyor.
Bu motorun 819 beygir güç ürettiği ve otomobili 0’dan 100'e sadece 2,8 saniyede çıkarabildiği aktarılıyor.
Gelişmiş konsept otomobilin iç tasarımı bir jet uçağını hatırlatıyor. Tüm ana kontroller direksiyon üstünde yer alırken sürüş ile ilgili tüm bilgiler de ön cama yansıtılıyor.
'Lamborghini Lambo V12 Vision Gran Turismo'nun 2020 ilkbaharında Gran Turismo Sport'a gelmesi planlanıyor.