Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri

Lamborghini, 2007 yılında düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarında sadece 20 adet üretileceğini açıkladığı yeni modelini tanıtarak sürpriz yapmıştı.
Oldukça nadir olan bu modelin bazılarının açık artırmada satışa çıktığını görüyoruz. İşte bu 20 araçlık serinin 13'üncüsü RM Sotheby’s tarafından satışa sunulacak.
2007 yılında üretilen 2008'de müşteriye teslim edildiğini belirtilen model ilk sahibinden satışa çıkacak. Aracı diğer satılan modellerine göre daha değerli kılan ise sadece 110 kilometrede olması.
Otomobil sonuncusu geçtiğimiz Temmuz'da olmak üzere şimdiye kadar 3 kez bakıma alınmış.
Otomobil 26 Kasım'da yapılacak açık artırma ile satılacak. aracın 2 milyon euronun üzerinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.
6,5 litrelik V12 motorlu araç 640 beygir güç üretiyor. Maksimumum hızı 340 km/sa olan Reventon 0'dan 100'e 3,4 saniyede ulaşıyor.