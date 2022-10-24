Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri

Lamborghini'nin 2007 yılında tanıttığı ve sadece 20 adet üretilen modeli Reventon'lardan biri daha açık artırmaya çıkıyor.

Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 1

Lamborghini, 2007 yılında düzenlenen Frankfurt Otomobil Fuarında sadece 20 adet üretileceğini açıkladığı yeni modelini tanıtarak sürpriz yapmıştı.

Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 2

Oldukça nadir olan bu modelin bazılarının açık artırmada satışa çıktığını görüyoruz. İşte bu 20 araçlık serinin 13'üncüsü  RM Sotheby’s tarafından satışa sunulacak.

Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 3

2007 yılında üretilen 2008'de müşteriye teslim edildiğini belirtilen model ilk sahibinden satışa çıkacak. Aracı diğer satılan modellerine göre daha değerli kılan ise sadece 110 kilometrede olması.

Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 4

Otomobil sonuncusu geçtiğimiz Temmuz'da olmak üzere şimdiye kadar 3 kez bakıma alınmış.

Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 5

Otomobil 26 Kasım'da yapılacak açık artırma ile satılacak. aracın 2 milyon euronun üzerinde bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 6

6,5 litrelik V12 motorlu araç 640 beygir güç üretiyor. Maksimumum hızı 340 km/sa olan Reventon 0'dan 100'e 3,4 saniyede ulaşıyor.

Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 7
Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 8
Lamborghini Reventon açık artırmaya çıkıyor: 20 araçtan biri - 9

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