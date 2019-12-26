Lamborghini'den 3D yazıcı ile Aventador üreten baba ve oğula unutulmaz sürpriz

Neredeyse iki yıldır oğlu Xander ile bir 3D yazıcı kullanarak Lamborghini Aventador SV üretme projesi üzerinde çalışan Sterling Backus bu süreci YouTube hesapları üzerinden paylaşıyordu.
Ailenin bu çabasıyla gittikçe popüler olması Lamborghini'nin gözünden kaçmadı. Her şeyi 12 yaşındaki oğlu için yaptığını belirten Backus yetkililerin kendisine ulaşması ile birlikte sürprize ortak oldu.
İtalyan üreticinin yetkilileri gece ailenin garajına gelerek 3D modelin yerine Aventador S Roadster'ı bırakıyor.
Sabah garajın kapısını açan Xander, hayallerindeki otomobille karşılaşıyor.
Lamborghini'nin, ailenin tutkularını gerçeğe dönüştürme çabalarına karşılık ödülü ise gerçek modeli iki hafta boyunca kullanabilmek.