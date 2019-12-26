Lamborghini'den 3D yazıcı ile Aventador üreten baba ve oğula unutulmaz sürpriz

Amerikalı bir baba oğul kendi garajlarında 3D yazıcı kullanarak bir Lamborghini Aventador SV üretme projesini 2 yıllık bir sürenin sonunda tamamladı. Bu çabaya kayıtsız kalmayan Lamborghini aileye unutamayacakları bir sürpriz hazırladı.

Neredeyse iki yıldır oğlu Xander ile bir 3D yazıcı kullanarak Lamborghini Aventador SV üretme projesi üzerinde çalışan Sterling Backus bu süreci YouTube hesapları üzerinden paylaşıyordu. 

Ailenin bu çabasıyla gittikçe popüler olması Lamborghini'nin gözünden kaçmadı. Her şeyi 12 yaşındaki oğlu için yaptığını belirten Backus yetkililerin kendisine ulaşması ile birlikte sürprize ortak oldu. 

İtalyan üreticinin yetkilileri gece ailenin garajına gelerek 3D modelin yerine Aventador S Roadster'ı bırakıyor. 

Sabah garajın kapısını açan Xander, hayallerindeki otomobille karşılaşıyor. 

Lamborghini'nin, ailenin tutkularını gerçeğe dönüştürme çabalarına karşılık ödülü ise gerçek modeli iki hafta boyunca kullanabilmek.

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