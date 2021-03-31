Lexus yeni konsept aracını tanıttı

Lexus, yeni modelinin konsept halini tanıttı. Neredeyse her modelinin hibrit versiyonu olan marka bu kez elektriklilere geçiş yaptı.

ntv.com.tr 31.03.2021 - 12:28

Lexus yeni konsept aracını tanıttı - 1
Toyota'nın lüks markası Lexus yeni elektrikli konsept modelini tanıttı.
Lexus yeni konsept aracını tanıttı - 2
Lexus çizgilerini taşıyan araç ince farları ve aydınlatılan logoyla dikkat çekiyor.
Lexus yeni konsept aracını tanıttı - 3
Araçta aynaların yerini kameralar alırken kapı kolları da gövdeye gizlenmiş.
Lexus yeni konsept aracını tanıttı - 4
Aracın iç mekanında ise 4 adet tekli koltuk yer alıyor. U şeklinde direksiyona sahip olan araçta direksiyonun arkası tamamen dijital ekranlara ayrılmış.
Lexus yeni konsept aracını tanıttı - 5
Toplamda 545 beygir güç, 700 Nm tork üretebilen bir çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araç 0'dan 100 km/s sürate 3 saniyede ulaşabilirken maksimum sürati 200 km/s'te sınırlı.
Lexus yeni konsept aracını tanıttı - 6
Araç, 600 kilometrelik bir menzil sunuyor.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER