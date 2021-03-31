Lexus yeni konsept aracını tanıttı

Lexus çizgilerini taşıyan araç ince farları ve aydınlatılan logoyla dikkat çekiyor.

Araçta aynaların yerini kameralar alırken kapı kolları da gövdeye gizlenmiş.

Aracın iç mekanında ise 4 adet tekli koltuk yer alıyor. U şeklinde direksiyona sahip olan araçta direksiyonun arkası tamamen dijital ekranlara ayrılmış.

Toplamda 545 beygir güç, 700 Nm tork üretebilen bir çift elektrik motoruyla dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan araç 0'dan 100 km/s sürate 3 saniyede ulaşabilirken maksimum sürati 200 km/s'te sınırlı.