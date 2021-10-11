Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 11:35
Yeni NX, Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.
Yeni nesil NX ile birlikte Lexus’un plug-in hibrit versiyonu da NX 450h+ ismiyle satışa sunulacak.
NX 450h+’ın hibrit sistemi, dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. Elektrik motorları, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryasından güç alıyor. Arkada yer alan elektrikli motor, E-Four teknolojisiyle dört çeker sürüş sağlıyor.
NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama yakıt tüketimi 0.9-1.1 lt/100 km değerlerine sahip.
NX 450h+ plug-in hibrit ile aynı 2.5 litre motora sahip olan hibrit NX 350h 244 HP ile ilk nesil NX300h’ye göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor.
Bu sayede performansı artan araç 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor.
Lexus’un ilk kez LF-30 Electrified konseptinde gösterdiği Tazuna kokpit konsepti, NX modeli ile üretime aktarıldı.
Yeni NX, elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk Lexus modeli oldu. Bu elektronik sistem, geleneksel iç kapı kolu yerine kapı panelinde kol dayanağının yanına yerleştirilmiş bir düğmeyi içeriyor. Tek bir yumuşak ve basit hareketle kullanım kolaylığı sağlaması, Japon evlerinde geleneksel fusuma sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlenilmiş.
Güvenli Çıkış Asistanı özelliği sayesinde kapı açma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak kapının açılması önleniyor.