Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı

ELEKTRONİK KAPI AÇMA SİSTEMİ - E-LATCH

Yeni NX, elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk Lexus modeli oldu. Bu elektronik sistem, geleneksel iç kapı kolu yerine kapı panelinde kol dayanağının yanına yerleştirilmiş bir düğmeyi içeriyor. Tek bir yumuşak ve basit hareketle kullanım kolaylığı sağlaması, Japon evlerinde geleneksel fusuma sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlenilmiş.

Güvenli Çıkış Asistanı özelliği sayesinde kapı açma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak kapının açılması önleniyor.