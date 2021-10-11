Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı

Premium otomobil üreticisi Lexus, ikinci nesil NX modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Markanın D-SUV segmentindeki temsilcisi Yeni NX, Lexus’un ilk plug-in hibrit modeli de dahil olmak üzere Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Haberler - ntv.com.tr 11.10.2021 - 11:35

Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 1
Lexus, ikinci nesil NX modelininin tanıtımını yaptı. 

Yeni NX, Mart ayından itibaren Türkiye’de de satışa sunulacak.

Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 2

LEXUS’UN İLK PLUG-İN HİBRİTİ: NX 450H

Yeni nesil NX ile birlikte Lexus’un plug-in hibrit versiyonu da NX 450h+ ismiyle satışa sunulacak.

NX 450h+’ın hibrit sistemi, dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, 134 kW ön elektrik motoru ve 40 kW arka elektrik motoruyla kombine ediyor. Elektrik motorları, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh’lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryasından güç alıyor. Arkada yer alan elektrikli motor, E-Four teknolojisiyle dört çeker sürüş sağlıyor.

Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 3

NX 450h+ toplam güç olarak 309 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6.3 saniyede tamamlıyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama yakıt tüketimi 0.9-1.1 lt/100 km değerlerine sahip.  

Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 4
NX ortalama olarak karma tüketimde 69-76 km elektrikli menzile sahipken şehir içerisinde versiyona göre 98 kilometreye kadar sadece elektrik motoruyla yol alabiliyor.
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 5
Bataryanın boşalması halinde NX 450h+’ın kendi kendini şarj eden bir hibrit sistemi bulunuyor. Bu durumda benzinli motor bataryayı şarj etme moduna geçiyor ve daha verimli bir enerji yönetimi elde edilmesine yardımcı oluyor.
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 6

NX 450h+ plug-in hibrit ile aynı 2.5 litre motora sahip olan hibrit NX 350h 244 HP ile ilk nesil NX300h’ye göre yüzde 24 daha fazla güç üretiyor. 

Bu sayede performansı artan araç 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor.

Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 7

KOKPİT TARZI KABİN DENEYİMİ

Lexus’un ilk kez LF-30 Electrified konseptinde gösterdiği Tazuna kokpit konsepti, NX modeli ile üretime aktarıldı.

Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 8
NX, arka koltuklar normal konumdayken 545 litre ve arka koltuklar katlandığında 1436 litre bagaj hacmi sunuyor.
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 9
Yeni NX modelinde tamamen yeni, 9.8 inç dokunmatik ekran veya NX’in sınıfındaki en büyük ekranlardan biri olan 14 inç yüksek çözünürlüklü ekran tercih edilebiliyor.
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 10

ELEKTRONİK KAPI AÇMA SİSTEMİ - E-LATCH

Yeni NX, elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk Lexus modeli oldu. Bu elektronik sistem, geleneksel iç kapı kolu yerine kapı panelinde kol dayanağının yanına yerleştirilmiş bir düğmeyi içeriyor. Tek bir yumuşak ve basit hareketle kullanım kolaylığı sağlaması, Japon evlerinde geleneksel fusuma sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlenilmiş.

Güvenli Çıkış Asistanı özelliği sayesinde kapı açma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak kapının açılması önleniyor.

Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 11
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 12
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 13
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 14
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 15
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 16
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 17
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 18
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 19
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 20
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 21
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 22
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 23
Lexus'ta yeni dönem: İlk plug-in hibrit modelini tanıttı - 24

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