Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı

Toyota'nın lüks araç markası Lexus, elektrikli spor otomobiline ait yeni görseller paylaştı.

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 12:19

Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 1

İlk olarak Aralık ayında yapılan basın toplantısında ortaya çıkan Lexus'un elektrikli spor otomobilinden yeni ayrıntılar geldi.

Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 2

Bu toplantıda Toyota ve Lexus'un 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacağı duyurulmuştu.

Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 3

Lexus LFA modelinin yerini alacak olan elektrikli Lexus BEV Sport Concept cesur tasarımıyla dikkat çekiyor.

Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 4

Elektrikli spor otomobilin O'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacağı açıklandı.

Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 5

Aracın menzilinin ise 700 kilometreye yakın olması bekleniyor.

Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 6
Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 7
Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı - 8

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