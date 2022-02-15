Lexus'tan elektrikli spor otomobil: Yeni görseller paylaşıldı

Haberler - ntv.com.tr 15.02.2022 - 12:19
İlk olarak Aralık ayında yapılan basın toplantısında ortaya çıkan Lexus'un elektrikli spor otomobilinden yeni ayrıntılar geldi.
Bu toplantıda Toyota ve Lexus'un 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacağı duyurulmuştu.
Lexus LFA modelinin yerini alacak olan elektrikli Lexus BEV Sport Concept cesur tasarımıyla dikkat çekiyor.
Elektrikli spor otomobilin O'dan 100'e hızlanmasını 2 saniyenin altında tamamlayacağı açıklandı.
Aracın menzilinin ise 700 kilometreye yakın olması bekleniyor.