Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 10:54
2019 yılında ilk kez karşımıza çıkan ve geliştirmeleri devam eden Güneş enerjili elektrikli otomobil Lightyear 0’dan yeni bir rekor geldi.
Elektrikli otomobiller için en belirleyici unsurlarıun başında menzil geliyor. Markalar araçlarının menzili artırmak için daha büyük ve yeni teknoloji bataryalar, güneş panelleri veya aerodinamik yapı gibi unsurları en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor.
Tanıtılmasının ardından adından sıkça söz ettiren Lightyear 0, bir kez daha gündemde. Daha önce üstünü kaplayan güneş panellerinin sağladığı menzille konuşulan model bu kez de geliştirdiği aerodinamik yapısıyla öne çıktı.
Lightyear 0’ın, daha önce 0.19 Cd olarak açıkladığı hava sürtünme katsayısını 0.175 Cd'ye indirmeyi başardığı açıklandı. Testlerle elde edilen bu değerle araç, ‘dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobili’ olacak.
Elektrikli otomobillerde menzil için çok önemli olan aerodinamik tasarım aracın verimliliğini de oldukça arttıracaktır. Şirket, otomobilin 60 kWsa’lik küçük bir batarya paketiyle bile tek şarjda 1000 km menzil sunacağına inanıyor.
Markanın iddiasına göre, ön, arka ve tavan kısmı tamamen güneş panelleriyle donatılan araç Hollanda gibi iklimlerde 2 ay, İspanya, Portekiz gibi daha sıcak iklimlerde yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanım imkanı sunuyor.
Bu da toplamda 6.000 ile 11.000 km arasında güneş panellerinde ücretsiz seyahat edilebileceği anlamına geliyor.