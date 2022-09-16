Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili

Lightyear 0, 'Dünyanın en aerodinamik otomobili' unvanımı ele geçirmeyi başardı. Yüzde yüz elektrikli olan araç üstünü kaplayan güneş panelleri ile de dikkat çekiyor.

Haberler - ntv.com.tr 16.09.2022 - 10:50 | Son Güncelleme : 16.09.2022 - 10:54

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 1

2019 yılında ilk kez karşımıza çıkan ve geliştirmeleri devam eden Güneş enerjili elektrikli otomobil Lightyear 0’dan yeni bir rekor geldi.

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 2

Elektrikli otomobiller için en belirleyici unsurlarıun başında menzil geliyor. Markalar araçlarının menzili artırmak için daha büyük ve yeni teknoloji bataryalar, güneş panelleri veya aerodinamik yapı gibi unsurları en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor.

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 3

Tanıtılmasının ardından adından sıkça söz ettiren Lightyear 0, bir kez daha gündemde. Daha önce üstünü kaplayan güneş panellerinin sağladığı menzille konuşulan model bu kez de geliştirdiği aerodinamik yapısıyla öne çıktı.

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 4

Lightyear 0’ın, daha önce 0.19 Cd olarak açıkladığı hava sürtünme katsayısını 0.175 Cd'ye indirmeyi başardığı açıklandı. Testlerle elde edilen bu değerle araç, ‘dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobili’ olacak.

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 5

TEK ŞARJLA 1000 KİLOMETRE

Elektrikli otomobillerde menzil için çok önemli olan aerodinamik tasarım aracın verimliliğini de oldukça arttıracaktır. Şirket, otomobilin 60 kWsa’lik küçük bir batarya paketiyle bile tek şarjda 1000 km menzil sunacağına inanıyor.

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 6

GÜNEŞ PANELLERİYLE SENEDE 11 BİN KM

Markanın iddiasına göre, ön, arka ve tavan kısmı tamamen güneş panelleriyle donatılan araç Hollanda gibi iklimlerde 2 ay, İspanya, Portekiz gibi daha sıcak iklimlerde yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanım imkanı sunuyor. 

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 7

Bu da toplamda 6.000 ile 11.000 km arasında güneş panellerinde ücretsiz seyahat edilebileceği anlamına geliyor.

Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 8
Lightyear 0'dan yeni rekor: Dünyanın en aerodinamik otomobili - 9

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