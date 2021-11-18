Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı

Geçtiğimiz yıl corona virüs nedeniyle yapılamayan Los Angeles Otomobil Fuarı (AutoMobility LA), bu yıl kapılarını ziyaretçilerine açtı. Conventıon Center'da gerçekleştirilen fuarda birçok marka yeni modellerinin dünya prömiyerlerini gerçekleştiriyor.

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 12:01

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 1

Geçtiğimiz yıl corona virüs nedeniyle yapılamayan Fuarı (AutoMobility LA), bu yıl kapılarını ziyaretçilerine açtı.  Conventıon Center'da gerçekleştirilen fuarda birçok marka yeni modellerinin dünya prömiyerlerini gerçekleştiriyor.  

GÜNLÜK YARIŞÇI: YENİ PORSCHE 718 CAYMAN GT4 RS

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 2

Bu fuarda da yine elektrikli ve otonom konseptler damgasını vuruyor. 

HYUNDAİ'DAN YENİ ELEKTRİKLİ SUV

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 3

Kia EV9 konsept

ARACIN TÜM DETAYLARI

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 4

Kia Concept EV9

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 5

Subaru Solterra

SUBARU'DAN TAMAMEN ELEKTİRKLİ İLK MODEL

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 6

Subaru Solterra

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 7

Canoo Lifestyle

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 8

Canoo Lifestyle

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 9

2023 Corvette Z06 Convertible

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 10

Fisker Ocean

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 11

Fisker Ocean

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 12

Electra Meccanica Solo

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 13

Electra Meccanica Solo

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 14
Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 15

Kia EV6

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 16

2022 Bremach 4×4 SUV

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 17

Mullen FIVE

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 18

Mullen FIVE

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 19

Mullen FIVE

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 20

2023 Toyota bZ4X

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 21

2023 Toyota bZ4X

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 22

EdisonFuture's EF1-T

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 23

VinFast E36 SUV

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 24

VinFast E35 SUV

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 25

VinFast E35 SUV

Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 26

VinFast E35 SUV

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