Los Angeles Otomobil Fuarı kapılarını açtı

Haberler - ntv.com.tr 18.11.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 12:01
Geçtiğimiz yıl corona virüs nedeniyle yapılamayan Los Angeles Otomobil Fuarı (AutoMobility LA), bu yıl kapılarını ziyaretçilerine açtı. Conventıon Center'da gerçekleştirilen fuarda birçok marka yeni modellerinin dünya prömiyerlerini gerçekleştiriyor.
Bu fuarda da yine elektrikli ve otonom konseptler damgasını vuruyor.
Kia EV9 konsept
Kia Concept EV9
Subaru Solterra
Subaru Solterra
Canoo Lifestyle
Canoo Lifestyle
2023 Corvette Z06 Convertible
Fisker Ocean
Fisker Ocean
Electra Meccanica Solo
Electra Meccanica Solo
Kia EV6
2022 Bremach 4×4 SUV
Mullen FIVE
Mullen FIVE
Mullen FIVE
2023 Toyota bZ4X
2023 Toyota bZ4X
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VinFast E36 SUV
VinFast E35 SUV
VinFast E35 SUV
VinFast E35 SUV