Lüks ve sportifliği birleştiren Yeni Arteon

Dokunmatik özelliğe sahip klima kontrolleri Yeni Arteon’da sunulan en önemli geliştirmelerden biri olarak önümüze çıkıyor. Otomatik klima sisteminde istenilen sıcaklık ayarı bir “touch slider” vasıtasıyla sezgisel olarak değiştirebiliyor. Aynı özellik, klimanın havalandırma sistemi için de kullanılıyor.

Yeni Arteon’da yeni nesil dijital gösterge paneli "Digital Cockpit Pro" standart olarak sunuluyor. 10,25 inç'lik ekran yüksek çözünürlükte ve net grafiklere sahip. Sürücü, çok fonksiyonlu direksiyon üzerindeki bir tuş sayesinde üç temel gösterge stili arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş yapabiliyor.