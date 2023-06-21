Lüksün zirvesi elektriklendi: En lüks 10 elektrikli otomobil
Otomotiv dünyasında elektrik dönüşümü alt segmentlerde olduğu gibi daha lüks modellerde de hızla etkisini gösteriyor. Dünya devi markalar en üst seviye donanıma sahip amiral gemisi modellerini dönüştürürken, yeni modeller de üretiliyor. Özellikle Çinlilerin tüm dünyada satışlarını artırması bu modellere yenilerinin hızla ekleneceğini gösteriyor. İşte dünyanın en lüks 10 elektrikli otomobili...
PORSCHE TAYCAN
Porsche'nin tamamen elektrikli ilk modeli olan araç hem sportif hem de adeta teknoloji üssü. Taycan, hem performans, hem lüks hem de elektrik konforunun birleşimi.