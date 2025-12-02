Manuel vites tarih oluyor, işte en çok satan otomobil markaları

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 oranında artarak 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10,96 oranında artarak 938 bin 177 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,13 artarak 238 bin 603 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Kasım ayında yüzde 9,82, otomobil pazarı yüzde 10,78, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,38 oranında arttı.