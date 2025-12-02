Manuel vites tarih oluyor, işte en çok satan otomobil markaları
02.12.2025 10:35
Burak Taşçı
2025 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10,16 oranında arttı.
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,16 oranında artarak 1 milyon 176 bin 780 adet olarak gerçekleşti.
Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde geçen yıla göre yüzde 10,96 oranında artarak 938 bin 177 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,13 artarak 238 bin 603 adet oldu.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Kasım ayında yüzde 9,82, otomobil pazarı yüzde 10,78, hafif ticari araç pazarı yüzde 6,38 oranında arttı.
EN ÇOK C SEGMENT ARAÇ SATILDI
Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 522 bin 853 adetle yüzde 55,7 pay, B segmenti otomobiller 249 bin 397 adetle yüzde 26,6 pay aldı.
SUV TERCİHLERİ ARTIŞTA
Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV
otomobiller (yüzde 62,5 pay, 586 bin 232 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,4 pay ve 209 bin 963 adet satış ile Sedan, yüzde 14,2 pay ve 133 bin 105 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.
BENZİNLİ OTOMOBİLLER LİDER
Otomobil pazarı motor tipine göre benzinli otomobil satışları 442 bin 650 adetle yüzde 47,2 pay, hibrit otomobil satışları 251 bin 992 adetle yüzde 26,9 pay, elektrikli otomobil satışları 166 bin 665 adetle yüzde 17,8 pay ve dizel otomobil satışları 69 bin 471 adetle yüzde 7,4 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 399 adetle yüzde 0,8 pay aldı.
ELEKTRİKLİDE TALEP 160 kW ALTINDA
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 88 artarak yüzde 13,6 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 154,3 artarak yüzde 4,1 pay aldı.
MANUEL VİTES NEREDEYSE YOK OLUYOR
Otomatik şanzımanlı otomobiller 887 bin 442 adetle yüzde 94,6 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 50 bin 735 adetle yüzde 5,4 pay aldı.