'Matrah' açıklaması otomobil piyasasını vurdu

İLK KEZ ÖNDEN DUYURULDU

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 19 Kasım’da bir araya gelmiş, OYDER Başkanı Dr. Altuğ Erciş, toplantıda sektörle ilgili sorunların aktarıldığını, özellikle de ocak ayından bu yana yapılmayan ÖTV matrah güncellemesinin bir an önce gerçekleştirilmesi talebini ilettiklerini açıklamıştı.



Matrah güncellemesine yönelik ilk kez önceden tarih verilmesi, sektörde şok etkisi yarattı.



Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, önceki gün, “Önceden tarih verilen durumlarda, araç almayı düşünen tüketicilerin bir beklenti içerisine girmesi durumu söz konusu oluyor. Umarız ki uzun zamandır beklenen matrah güncellemesi bir an önce uygulamaya alınır” açıklamasını yapmıştı.



Otomotiv piyasasında korkulan oldu ve satışlar adeta durma noktasına geldi.