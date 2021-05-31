Mayıs ayında en çok satılan ikinci el otomobiller

“AYDA ORTALAMA 180 BİN İKİNCİ EL ARAÇ SATIŞI YAŞANACAK”

Sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalması ve özellikle Haziran ayında pandemi önlemlerinin gevşemesiyle beraber ikinci el araca olan talebin yükseleceğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Nisan ayından beri ikinci el araç satışları sürekli olarak yükseliyor. Bu yükselişin, Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 3 artmasını bekliyoruz. Yaz aylarında ikinci elde sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak hem ikinci elde hem de sıfır kilometre araçlarda oldukça hareketli bir döneme giriyoruz. Diğer yandan, artan talebin etkisi ikinci el araç fiyatlarını, döviz kurlarındaki yükseliş ise sıfır araç fiyatlarını artıracaktır. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi.