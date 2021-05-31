Mayıs ayında en çok satılan ikinci el otomobiller

ntv.com.tr 31.05.2021 - 11:29
Yılın ilk yarısında yüksek satış adetlerine ulaşarak 10 yıllık ortalamaların üzerine çıkan Türkiye otomotiv pazarında talebin Haziran ayı ile beraber ikinci el araçlara kayması bekleniyor. Otomotiv pazarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Ocak-Nisan döneminin tamamında aylık ortalama 65 bin adet sıfır kilometre araç satışı gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam 260 bin adet binek ve hafif ticari aracın satışı yapılarak geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış kaydedildi. Bu aslında beklenen bir şeydi. Ötelenen talebin etkisi, artan mobilite ihtiyacının yansıması ve sürekli artan fiyatlardan etkilenmemek için tüketici yılın ilk yarısında adeta sıfır araca koştu. Ancak, döviz kurlarında süren artış, faiz oranlarının yüksekliği ve çip krizinin de etkisiyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının azalacağını tahmin ediyoruz. Haziran ayından itibaren sıfır araç fiyatlarındaki artışın daha belirgin olacağı bir gerçek. Yine de Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama sıfır kilometre araç satış adetlerinin 35 bin adedin altına düşmeyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
Sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalması ve özellikle Haziran ayında pandemi önlemlerinin gevşemesiyle beraber ikinci el araca olan talebin yükseleceğini belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Nisan ayından beri ikinci el araç satışları sürekli olarak yükseliyor. Bu yükselişin, Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 3 artmasını bekliyoruz. Yaz aylarında ikinci elde sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Sonuç olarak hem ikinci elde hem de sıfır kilometre araçlarda oldukça hareketli bir döneme giriyoruz. Diğer yandan, artan talebin etkisi ikinci el araç fiyatlarını, döviz kurlarındaki yükseliş ise sıfır araç fiyatlarını artıracaktır. Piyasa yıl sonuna kadar yükseleceği için şu an ve bundan sonraki kısa dönemde ikinci el bir araç satın almak aslında bir fırsat” dedi.
Küresel çip krizinin sıfır araç tedarikinde yaşattığı sorunlara da değinen Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Çip krizinin uzun süre daha gündemimizde olması bekleniyor. Yurtdışında birçok fabrikanın bu kriz nedeniyle üretime ara verdiği haberlerini alıyoruz. Her gün bu fabrikalara yenileri ekleniyor. Bu krizin devam etmesi, cebinde parası olup bu dönemde sıfır kilometre bir araç satın almak isteyen vatandaşları ikinci el araç satın almaya yönlendirecektir. Talebin artmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarında da artış olacaktır. Ancak, çip krizinden hiç etkilenmeyen veya krizin yaratacağı teknik problemleri çözebilen markalar olması nedeniyle geçtiğimiz yıl yaşadığımız tedarik krizine benzer seviyede bir problem yaşamayacağımıza inanıyoruz. Tabi ki, krizden etkilenmeyen markaların sıfır kilometre araç pazarında bu sene oldukça iyi satış rakamlarına ulaşacağı da bir gerçek” değerlendirmesinde bulundu.