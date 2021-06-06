Mayıs ayında en çok satılan otomobil markaları

Mayıs ayında en çok satılan otomotiv markaları belli oldu. Geçen ay en fazla satılan otomobil markaları sırasıyla Fiat, Renault ve Volkswagen oldu. Hafif ticari araçta ise Ford, Fiat ve Volkswagen en çok satan markalar.

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Anadolu Ajansı 06.06.2021 - 11:56

Türkiye'de Mayıs ayında en fazla otomobil satışını gerçekleştiren markalar belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta geçen yılın dönemine göre yüzde 69,8 büyüyerek 54 bin 734 adet oldu.

Otomobil satışları geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 72,1 artarak 43 bin 138 olarak kayıtlara geçerken, hafif ticari araç satışları yüzde 61,9 artışla 11 bin 596 seviyesinde kaydedildi. 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre ise otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 20,7, otomobil satışları yüzde 18,2 ve hafif ticari araç satışları yüzde 28,6 azaldı.

TOPLAM SATIŞLARDA İLK 5 MARKA ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda Fiat, 10 bin 18 adetle ilk sırayı aldı.

Fiat'ı, 6 bin 260 satışla Volkswagen (VW) takip etti.

Renault ise, 5 bin 330 satışla, en çok satılan otomobill markaları arasında üçüncü oldu.

Listenin dördüncü sırasında, 4 bin 463 satışla Ford yer aldı.

Beşinci sıradaki Toyota, 3 bin 466 satışla Ford'u takip etti.

Mayıs ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka da 7 bin 135'le Fiat oldu.

Fiat'ı, 5 bin 33'le Renault izledi.

OTOMOBİL SATIŞLARINDA VOLKSWAGEN ÜÇÜNCÜ OLDU 4 bin 506 ile Volkswagen ise en fazla otomobil satışı yapan markalar arasında üçüncü sırada yer aldı.

Otomobil satışlarında geçen ay 41 markanın yer aldığı listede, Smart hiç satış yapmadı.

Satış yapmayan bir diğer marka ise Maserati oldu.

Mayısta, 4 Ferrari satışı gerçekleştirildi.

Az satış gerçekleştiren markalardan bir diğeri 2 satışla Lamborghini oldu.

Aston Martin de 2 otomobil satışı gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz ay Bentley marka 1 araç satıldı.

Tek satış gerçekleştiren bir diğer marka ise Jaguar oldu.

HAFİF TİCARİDE FORD LİDER Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise 3 bin 369 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 2 bin 883 satışla Fiat takip etti.

Fiat'ı 1.754 satışla da Volkswagen izledi.

Toyota, 588 satışla dördüncü oldu.

Peugeot ise 514 satışla beşinci sırada yer aldı.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İLK 5 MARKA Bu arada, yılın ilk 5 ayında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 72 artarak 314 bin 882 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 5 ayında 183 bin 95 adetlik satış yapılmıştı.

Bu dönemde Fiat, 47 bin 194 satışla ilk sırada yer aldı. Fiat'ı, 34 bin 644 ile Volkswagen ve 32 bin 115 ile Renault takip etti.

Ford, 29 bin 856 satışla dördüncü ve Toyota da 25 bin 639'luk satışla beşinci sırada yer aldı.

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