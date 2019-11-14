McLaren Elva'nın örtüsü kalktı (Ön cam opsiyonel)

Elva'nın kaputunun altında çift turboşarjlı 4.0 litrelik bir V8 motor bulunuyor. 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilen bu ünite 815 beygir güç ve 800 Nm tork üretebiliyor.

Model bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 3 saniyenin biraz altında tamamlıyor. 200 km/s hıza ise 6.7 saniyede ulaşan araç, bu veri ile Senna'nın önüne geçmeyi başarıyor.