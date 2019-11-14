McLaren Elva'nın örtüsü kalktı (Ön cam opsiyonel)

İngiliz spor otomobil üreticisi McLaren yeni modeli Elva'yı tanıttı. Bu özel model 1960'larda üretilen Elva M1A'dan ilham alınarak tasarlanmış.
Elva, tıpkı selefi McLaren Elva M1A gibi tavan ve ön cam olmayan bir tasarıma sahip. Şirket tarafından belirlenecek bazı pazarlarda ön cam opsiyonel olarak satın alınabilecek.
İngiliz üreticinin mühendisleri modelde genelsel bir ön cama ihtiyaç olmadığını düşünüyor. Elva'nın tasarımı araç içindekilere "balon" ile koruma sağlıyor.
Bu tasarım sayesinde hava akımını Elva'nın burnundan arka yolcu kısmına kadar pürüzsüz şekilde taşıyabiliyor. Bu şekilde araçta bulunan kişiler rüzgardan rahatsız olmuyor.
Kabinde oldukça sade bir tasarıma sahip olan Elva, dikey olarak konumlandırılmış bir bilgi eğlence sistemine sahip.
Elva'nın kaputunun altında çift turboşarjlı 4.0 litrelik bir V8 motor bulunuyor. 7 ileri vitesli çift kavramalı şanzıman ile eşleştirilen bu ünite 815 beygir güç ve 800 Nm tork üretebiliyor.
Model bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını 3 saniyenin biraz altında tamamlıyor. 200 km/s hıza ise 6.7 saniyede ulaşan araç, bu veri ile Senna'nın önüne geçmeyi başarıyor.
1 milyon 690 bin dolar (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) başlangıç fiyatı ile alınabilecek olan modelden sadece 399 adet üretilecek. 399 şanslı McLaren Elva sahibi, 2020 yılı sonuna kadar araçlarına ulaşabilecek.