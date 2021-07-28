McLaren tarihinin en hızlı üstü açık modeli tanıtıldı: 765LT Spider

McLaren yaz sıcaklarıyla gündemde olan şu günlerde en güçlü üstü açık modeli olan 765LT Spider modelini tanıttı.

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ntv.com.tr 28.07.2021 - 10:30

McLaren bir başka dönüm noktası modelini tanıttı. Bu araç, geçen yıl sadece 765 adet üretilen ve hepsi satılan 765LT coupe'nin üstü açık versiyonu 765LT Spider oldu.

Coupe modelinin tüm özelliklerini barındıran Spider'ın ağırlığı sadece 50 kilogram artmış. Bunun sebebi sert tavan malzemesi ve çalıştırma mekanizması.

Aracın üstü 50 kilometre hıza kadar ve 11 saniyede açılıyor.

Spider aynı kardeşi gibi sadece 765 adet üretilecek ve 2021 yılı için planlanan üretimlerin hepsi satılmış durumda.

Araç gücünü 4.0 litrelik çift turbolu V8 motordan alıyor. Otomatik şanzımana sahip olan model 765 bg güç ve 800 Nm tork üretebiliyor.

Üstü açık süper otomobil 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.8 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı ise 330 km/s. Bu veriler aracı McLaren ailerinin en hızlı üstü açık modeli haline getiriyor.