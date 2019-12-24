McLaren'in en hızlı otomobili artık Speedtail

McLaren'in en fantastik modellerinden biri olan Speedtail teknik özelliklerinden daha çok tasarımıyla dikkat çekiyor.
Speedtail, tanıtıldığında açıklanan 403 km/s hıza ulaşarak markanın sunduğu en hızlı model oldu.
Speedtail, Florida’daki Johnny Bohmer Proving Ground pistinde, ikonik F1 modelinin 386.4 km/s'lik hız rekorunu geçmeyi başardı.
Toplamda 106 adet üretilecek olan model 1055 beygir güç ve 1150 Nm tork değerlerine sahip. Bu gücün merkezinde ise twim-turbo destekli 4.0 litrelik V8 motor yer alıyor.
Markanın ilk Hyper GT olarak tanımladığı model 0’dan 100’e 2,5 saniyede erişirken, 300 km/s hıza ulaşmasıysa 13 saniyeden daha kısa sürüyor.