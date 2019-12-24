McLaren'in en hızlı otomobili artık Speedtail

Tasarımıyla dikkat çeken McLaren Speedtail, marka tarihinin en hızlı modeli unvanını eline geçirdi.

McLaren'in en fantastik modellerinden biri olan Speedtail teknik özelliklerinden daha çok tasarımıyla dikkat çekiyor.

Speedtail, tanıtıldığında açıklanan 403 km/s hıza ulaşarak markanın sunduğu en hızlı model oldu. 

Speedtail, Florida’daki Johnny Bohmer Proving Ground pistinde, ikonik F1 modelinin 386.4 km/s'lik hız rekorunu geçmeyi başardı. 

Toplamda 106 adet üretilecek olan model 1055 beygir güç ve 1150 Nm tork değerlerine sahip. Bu gücün merkezinde ise twim-turbo destekli 4.0 litrelik V8 motor yer alıyor.

Markanın ilk Hyper GT olarak tanımladığı model 0’dan 100’e 2,5 saniyede erişirken, 300 km/s hıza ulaşmasıysa 13 saniyeden daha kısa sürüyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER