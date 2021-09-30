Menzil rekoru kıran Lucid Air'in teslim tarihi belli oldu

Amerikalı elektrikli otomobil girişimi Lucid, Ekim ayının sonunda Tesla’dan daha iyi bir menzile sahip olduğunu ifade ettiği otomobillerini teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), Lucid Air’in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıklamıştı.

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ntv.com.tr 30.09.2021 - 11:52

Tesla'nın en büyük rakiplarinden biri olan elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors, Air modellerinin teslim tarihini açıkladı.

5 yıllık çalışmanın ardından üretime başlayan marka, Dream Edition modellerini Ekim ayı sonunda teslim edecek.

İlk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan ve iki yıl sonra üretime geçeceği açıklanan modelin üretimi, yaşanan sıkıntılar rnedeniyle bugüna kadar sarktı.

İlk olarak 520 adet üretilecek olan Air Dream modelinin tamamı satıldı. Şirketten yapılan açıklamada şu ana kadar 13 bin adet sipariş alındığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu (EPA), elektrikli otomobil üreticisi Lucid Motors tarafından geliştirilen Lucid Air’in en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak tescillendiğini açıkladı.

Kurum, 19 inçlik lastikli, dört tekerlekten çekişli (All-Wheel-Drive) Dream modelinin tam olarak şarj edildiğinde 836 kilometre yol gidebildiğini belirtirken, tescil ile birlikte Lucid en yakın rakibi Tesla’yı 190 kilometre geride bırakmış oldu.

Tesla’da çalışırken Model S'nin geliştirilmesine öncülük eden ve daha sonra kurduğu Lucid Air ile birlikte menzil, lüks, hızlanma ve fiyat açısından Elon Musk'ın şirketini geride bırakacağını söyleyen şirket CEO'su ve CTO'su Peter Rawlinson da haklı çıktı.

ABD Çevre Koruma Kurumu ayrıca Lucid‘in diğer modellerini de derecelendirdi. EPA, 21 inç jantlık Dream Edition modelinin 774 kilometre, Dream Edition Performance modelinin ise 19 jant lastiklerle 758, 21 jant ile ise 725 kilometre olduğunu aktardı.

Lucid Air’in 113 kWh gücündeki pil gücü ve aerodinamik tasarımının aracın etkileyici menziline katkıda bulunduğunun altı çizildi.

Lucid'in 750 kilometrenin üzerinde menzili olan modellerinin 139 bin dolardan (Yaklaşık 1,2 milyon TL) başlayan fiyatlarla satılırken, rakibi Tesla’nın Model S Long Range’i ise 92 bin dolara (Yaklaşık 790 bin TL) alıcı buluyor.

Lucid Air modelleri sadece menzil değil, performans tarafında da oldukça iddialı. Menzil rekorunu elinde bulunduran Dream Edition Range versiyonu, 933 beygir güce sahip. Dream Edition Performance'ta ise bu değer 1100 beygire kadar ulaşıyor.

Lüks sınıfta iddialı olan Lucid, 20 dakika şarjla 480 kilometre menzil vadediyor.