Menzil rekoru kıran Lucid Air'in teslim tarihi belli oldu

ntv.com.tr 30.09.2021 - 11:52
İlk olarak 2016 yılında karşımıza çıkan ve iki yıl sonra üretime geçeceği açıklanan modelin üretimi, yaşanan sıkıntılar rnedeniyle bugüna kadar sarktı.
Tesla’da çalışırken Model S'nin geliştirilmesine öncülük eden ve daha sonra kurduğu Lucid Air ile birlikte menzil, lüks, hızlanma ve fiyat açısından Elon Musk'ın şirketini geride bırakacağını söyleyen şirket CEO'su ve CTO'su Peter Rawlinson da haklı çıktı.
ABD Çevre Koruma Kurumu ayrıca Lucid‘in diğer modellerini de derecelendirdi. EPA, 21 inç jantlık Dream Edition modelinin 774 kilometre, Dream Edition Performance modelinin ise 19 jant lastiklerle 758, 21 jant ile ise 725 kilometre olduğunu aktardı.
Lucid Air’in 113 kWh gücündeki pil gücü ve aerodinamik tasarımının aracın etkileyici menziline katkıda bulunduğunun altı çizildi.
Lüks sınıfta iddialı olan Lucid, 20 dakika şarjla 480 kilometre menzil vadediyor.