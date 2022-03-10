Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Türkiye’de

Sertliği seçilebilen AMG RIDE CONTROL süspansiyon sistemi, yine çok odalı havalı süspansiyonu esas alıyor. Süspansiyon sistemini elektronik kontrollü ayarlı amortisörler tamamlıyor. Tamamen yeni olan bu süspansiyon sisteminde ilk kez, iki basınç tahliye valfi kullanılıyor.

Bir valf tekerlek geri teptiğinde ortaya çıkan kuvveti kontrol ediyor. Diğer valf ise tekerlek içeriye doğru girerken oluşan sönümleme anındaki sıkışmayı kontrol ediyor. Böylece yolcular bozuk zeminden neredeyse tamamen korunurken aynı zamanda gövde stabil kalmaya devam ediyor.