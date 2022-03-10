Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Türkiye’de

Haberler - ntv.com.tr 10.03.2022 - 11:32
2021'deki yenileme operasyonu geçiren Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe Türkiye pazarına giriş yapıyor.
Tamamı Mercedes-AMG tarafından geliştirilen üçüncü model olan araç ilk aşamada 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak.
AMG GT 4-Kapı Coupé, gelişmiş havalı süspansiyon, arka aks yönlendirme ve tamamen değişken dört tekerlekten çekişle geliyor.
Tüm versiyonlar için; metalik spektral mavisi, MANUFAKTUR mat spektral mavisi ve MANUFAKTUR metalik elmas beyazı olmak üzere üç yeni gövde rengi sunuluyor. Gece Paketi ve Karbon Paket kombinasyonu da sunulan yeni donanımlardan.
Özel AMG Special Edition versiyonu, AMG GT 4-Kapı Coupe’nin zengin donanım seviyesine sahip özel versiyonu olarak geliyor.
Sertliği seçilebilen AMG RIDE CONTROL süspansiyon sistemi, yine çok odalı havalı süspansiyonu esas alıyor. Süspansiyon sistemini elektronik kontrollü ayarlı amortisörler tamamlıyor. Tamamen yeni olan bu süspansiyon sisteminde ilk kez, iki basınç tahliye valfi kullanılıyor.
Bir valf tekerlek geri teptiğinde ortaya çıkan kuvveti kontrol ediyor. Diğer valf ise tekerlek içeriye doğru girerken oluşan sönümleme anındaki sıkışmayı kontrol ediyor. Böylece yolcular bozuk zeminden neredeyse tamamen korunurken aynı zamanda gövde stabil kalmaya devam ediyor.
İki renkli koltuklar dışında, siena kahvesi, klasik kırmızı, yat mavisi, beyaz ve neva grisi olmak üzere Exclusive nappa deri beş renk seçeneği daha iç mekân çeşitliliğini arttırıyor. Bu seçeneklerde ön ve arka koltuklar, kapılar ve direksiyon simidi gibi noktalarda tek renk uygulanıyor.
Güncellenen sürüş destek sistemleri ve AMG’ye özgü işlevlere sahip standart olarak sunulan 2 adet MBUX bilgi-eğlence sistemine sahip 12.3 inç’lik ekran kokpitteki önemli yeniliklerden bazıları olarak öne çıkıyor.
Yenilenen Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupe’de 3 farklı motor seçeneği sunulurken güç seviyeleri 367 ile 639 (+204) HP arasında değişiyor.
639 (+204) HP ile serinin en güçlü modeli olan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance’da hibrit teknolojisi, V8 performansıyla buluşuyor.
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 0'dan 100'e hızlanmasını 4,9 saniyede, Mercedes-AMG
GT 53 4MATIC+ 4,5 saniyede ve Mercedes-AMG
GT 63 S E Performans ise sadece 2,9 saniyede tamamlıyor.
Yeni Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ Performance 4.959.500 TL'den satılırken, Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ Performance modeli 5.802.000 TL'den satışa sunuldu.