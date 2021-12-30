Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil)

2030 yılına kadar elektrik dönüşümünü tamamlamanın peşinde olan Mercedes-Benz yeni modellerini tanıtmaya devam ediyor. Marka, 1000 kilometre gibi iddialı bir menzile sahip olan yeni elektrikli aracını 3 Ocak'ta tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtım öncesi araçtan yeni bir tanıtım videosu geldi.

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 10:44

Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil) - 1

Elektrikli modellerini hızla tanıtmaya devam eden Alman devi Mercedes-Benz, yeni Vision EQXX modeli için gün sayıyor.

Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil) - 2

3 Ocak tarihinde tanıtılacağı açıklanan elektrikli modelin 1000 kilometre gibi oldukça iddialı bir menzile sahip olacağı belirtildi.

Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil) - 3

Araçla ilgili tanıtımlarına devam eden marka yeni bir video yayınladı. EQXX'le ilgili tasarım ve üretim süreçlerinin anlatıldığı videolarda araçla ilgili ipuçları da yer alıyor.

Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil) - 4

Örneğin ilk videoda güneş gücünden bahsediliyor. Bu da 1000 kilometrelik menzil için gereken fazladan enerjinin güneş pilleriyle desteklenebileceği düşüncesini doğuruyor.

Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil) - 5

Aracın aerodinamiklerini mükemmelleştirmeye odaklanan mühendisler doğadan ilham aldıklarını belirtiyor. Bu nedenle EQXX'te  hareketli gövde parçalarına ve geri çekilebilir difüzörlere yer verilmiş.

Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil) - 6

Uzun bir dönem Tesla'nın elinde olan 'en uzun menzilli elektrikli otomobil' unvanı, Lucid Air Dream Edition tarafından teslim alınmıştı. Ancak Mercedes-Benz, 3 Ocak'ta tanıtacağını açıkladığı aracıyla unvanı eline geçirecek gibi görünüyor. 

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