Mercedes-Benz VISION EQXX'ten yeni video (1.000 kilometre menzil)

Haberler - ntv.com.tr 30.12.2021 - 10:44
Elektrikli modellerini hızla tanıtmaya devam eden Alman devi Mercedes-Benz, yeni Vision EQXX modeli için gün sayıyor.
3 Ocak tarihinde tanıtılacağı açıklanan elektrikli modelin 1000 kilometre gibi oldukça iddialı bir menzile sahip olacağı belirtildi.
Araçla ilgili tanıtımlarına devam eden marka yeni bir video yayınladı. EQXX'le ilgili tasarım ve üretim süreçlerinin anlatıldığı videolarda araçla ilgili ipuçları da yer alıyor.
Örneğin ilk videoda güneş gücünden bahsediliyor. Bu da 1000 kilometrelik menzil için gereken fazladan enerjinin güneş pilleriyle desteklenebileceği düşüncesini doğuruyor.
Aracın aerodinamiklerini mükemmelleştirmeye odaklanan mühendisler doğadan ilham aldıklarını belirtiyor. Bu nedenle EQXX'te hareketli gövde parçalarına ve geri çekilebilir difüzörlere yer verilmiş.
Uzun bir dönem Tesla'nın elinde olan 'en uzun menzilli elektrikli otomobil' unvanı, Lucid Air Dream Edition tarafından teslim alınmıştı. Ancak Mercedes-Benz, 3 Ocak'ta tanıtacağını açıkladığı aracıyla unvanı eline geçirecek gibi görünüyor.