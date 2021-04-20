Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı

Mercedes-Benz elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı. Araç önce Çin'de sonrasında ise ABD ve Avrupa'da satışta olacak.

ntv.com.tr 20.04.2021 - 11:28

Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 1
Mercedes-Benz elektrikli sedan modeli EQS'in ardından bir başka elektrikli modeli EQB'yi tanıttı.
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 2

İlk olarak Çin pazarına çıkacak olan elektrikli SUV, 288 beygirlik iki motorlu versiyonla satışta olacak. 

Avrupa'da satılacak versiyonlar ise 268 beygirlik 4Matic versiyon EQB350 ve 221 beygir gücünde EQB250 olacak. 

Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 3
GLB modeline benzerliği ile dikkat çeken aracın elektrikli olduğunu anlamamızı sağlayan en önemli unsur kapalı ızgara.
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 4
Aracın arka kısmında ise bagaj bölümünü boyunda uzanan şerit şekliden bir fara sistemine yer verilmiş.
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 5
Modelin iç kısmında ise direksiyon arkasından başlayıp orta konsola uzanan bir ekran yer alıyor.
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 6
Araçta bir başka fark ise üçüncü sıra koltum imkanı.
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 7
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 8
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 9
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 10
Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı - 11

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