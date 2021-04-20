Mercedes elektrikli SUV modeli EQB'yi tanıttı

İlk olarak Çin pazarına çıkacak olan elektrikli SUV, 288 beygirlik iki motorlu versiyonla satışta olacak.

Avrupa'da satılacak versiyonlar ise 268 beygirlik 4Matic versiyon EQB350 ve 221 beygir gücünde EQB250 olacak.