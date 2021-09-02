Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit

Mercedes-Benz şimdiye kadarki en güçlü AMG modelini tanıttı. Araç aynı zamanda hibrit olan ilk Mercedes-AMG.

ntv.com.tr 02.09.2021 - 10:25 | Son Güncelleme : 02.09.2021 - 10:29

Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 1
İpucu görselleriyle gündemde olan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sonunda tanıtıldı. Araç AMG'nin şimdiye kadarki en güçlü mdoeli.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 2
Aracın ismindeki 'E' harfi Mercedes-AMG'nin ilk PHEV (şarj edilebilir hibrit) modeli olduğunu belirtiyor.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 3
Araç, 4.0 litrelik çift turbo V8 motorla birlikte 6.1 kWh'lik bataryadan aldığı enerjiyle 842 beygirlik güç ve 1400 Nm torka ulaşıyor.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 4
Performans canavarı araç bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.9 saniyede tamamlıyor. Aracın azami hızıysa 315 km/s.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 5
Formua ekibiyle birlikte çalışılarak geliştirilen batarya paketi 89 kilogram ağırlığa sahip. Daha çok performansa katkı için yerleştirilen paketle elektrikli menzil sadece 12 kilometre.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 6
Araçta, Konfor, Spor, Spor Plus, Yarış ve Kaygan Zemin modlarının yanında Elektrik modu da bulunuyor.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 7
Araçta yüksek performansa katkı için standart gelen AMG Ride Control+ havalı süspansiyon sistemi ve karbon seramik frenler yer alıyor.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 8
Fiyatı henüz belli olmayan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, bu yılın sonunda Avrupa ve ABD pazarında satışta olacak.
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 9
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 10
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 11
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 12
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 13
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 14
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 15
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 16
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 17
Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit - 18

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