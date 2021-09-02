Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit

Mercedes-Benz şimdiye kadarki en güçlü AMG modelini tanıttı. Araç aynı zamanda hibrit olan ilk Mercedes-AMG. İpucu görselleriyle gündemde olan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sonunda tanıtıldı. Araç AMG'nin şimdiye kadarki en güçlü mdoeli. Aracın ismindeki 'E' harfi Mercedes-AMG'nin ilk PHEV (şarj edilebilir hibrit) modeli olduğunu belirtiyor. Araç, 4.0 litrelik çift turbo V8 motorla birlikte 6.1 kWh'lik bataryadan aldığı enerjiyle 842 beygirlik güç ve 1400 Nm torka ulaşıyor. Performans canavarı araç bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.9 saniyede tamamlıyor. Aracın azami hızıysa 315 km/s. Formua ekibiyle birlikte çalışılarak geliştirilen batarya paketi 89 kilogram ağırlığa sahip. Daha çok performansa katkı için yerleştirilen paketle elektrikli menzil sadece 12 kilometre. Araçta, Konfor, Spor, Spor Plus, Yarış ve Kaygan Zemin modlarının yanında Elektrik modu da bulunuyor. Araçta yüksek performansa katkı için standart gelen AMG Ride Control+ havalı süspansiyon sistemi ve karbon seramik frenler yer alıyor. Fiyatı henüz belli olmayan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance, bu yılın sonunda Avrupa ve ABD pazarında satışta olacak.