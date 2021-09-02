Mercedes en güçlü AMG'yi tanıttı: 842 beygirlik hibrit

İpucu görselleriyle gündemde olan Mercedes-AMG GT 63 S E Performance sonunda tanıtıldı. Araç AMG'nin şimdiye kadarki en güçlü mdoeli.

Performans canavarı araç bu sayede 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2.9 saniyede tamamlıyor. Aracın azami hızıysa 315 km/s.

Formua ekibiyle birlikte çalışılarak geliştirilen batarya paketi 89 kilogram ağırlığa sahip. Daha çok performansa katkı için yerleştirilen paketle elektrikli menzil sadece 12 kilometre.