Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir)

Mercedes-Benz ilk elektrikli sedanını tanıtmaya hazırlanıyor. EQS'in tanıtılmasına kısa süre kala aracın teknik detayları paylaşıldı.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 06.04.2021 - 11:30

Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 1

Mercedes, örtüsünü kaldırması beklenen ilk elektrikli sedanı EQS ile ilgili detaylar paylaşmaya devam ediyor. 

Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 2
Komuflajlı olarak görünen aracın geçtiğmiz haftalarda acaın iç mekanıyla ilgili paylaşımlar yapmıştı. MBUX Hyperscreen adı verilen tasarımın ilk olarak EQS'te kullanılacağı açıklanmıştı.
Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 3

Araçla ilgili son olarak teknik detaylar açıklaması geldi. Paylaşılan verilere göre en dikkat çekici noktalardan biri 770 kilometreye kadar bir menzil vaadi. 

Açıklamalara göre araçta 108 kWh ve 90 kWh kapasiteli iki farklı batarya seçeneği sunulacak. 

Ufak bataryanın 640 kilometre menzile sahip olduğu açıklandı. 

Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 4

EQS uzaktan güncelleme özelliği sayesinde bataryalar dahil tüm güncellemeleri alabilecek. 

Araç, EQS 450 ve EQS 580 olarak iki farklı paketle satışa çıkacak. 

Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 5

EQS 450, 330 beygir güç ve 568 Nm torka sahipken, dört tekerlekten çekiş sistemine sahip EQS 580 4MATIC modeli 525 beygir güç ve 855 Nm torka sahip. 

210 kilometre hızla sınırlandırılan aracın 0'dan 100'e hızlanmasıyla ilgili bir bilgi paylaşılmadı. 

Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 6
Hızlı şarj teknolojisi ile aracın 300 kilometrelik bir menzile 15 dakikalık bir şajla ulaşabileceği belirtiliyor.
Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 7
Aracı seri üretim mdoeller arasında rekora taşıyabilecek özellik ise sürtünme katsayısı. 0.20 gibi bir sürtünem kaysayısına sahip olacağı söylenen EQS bu değere uaşabilirse bir rekora imza atmış olacak.
Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 8

MBUX HYPERSCREEN

İlk olarak EQS'te kullanılacak olan MBUX Hyperscreen'da çizilmeye dayalı 3 adet büyük ekran yer alıyor. 

Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 9

Bu devasa ekranların arkasında ise 8 çekirdekli bir işlemci, 24 GB RAM yer alıyor. 

Mercedes EQS'in teknik detayları belli oldu (Dünya rekoruyla gelebilir) - 10

Bu ekran düzeni aracın baz versiyonunda kullanılmayacağı da marka tarafından belirtiliyor. 

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