Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı

Uzun bir corona virüs döneminin ardından kapılarını açan Münih IAA Fuarı'nda yeni modeller arka arkaya geliyor. Bu araçlardan biri elektrikli Mercedes-Maybach EQS SUV Concept. Mercedes-Maybach elektrikli SUV konsepti EQS'i tanıttı. İki farklı gövde rengine sahip olan aracın üst kısmında Obsidian Black Metallic, alt kısmında ise Zircon Red Metallic renkleri kullanılmış. Mercedes'in üst düzey yöneticisi Philipp Schiemer, "Çok yakında üretilebilecek konsept otomobil, en gelişmiş elektrikli sürüş teknolojisi ile donatıldı" dedi. Konsept aracın iç kısmında da Maybach dokunuşları dikkat çekiyor. Ön kısımda sürücü ve yolcu, tamamı ekrandan oluşan bir konsola sahip. 600 kilometre menzile sahip olması beklenen modelin Mercedes versiyonu 2022 yılında gelecek.