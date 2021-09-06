Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı

İki farklı gövde rengine sahip olan aracın üst kısmında Obsidian Black Metallic, alt kısmında ise Zircon Red Metallic renkleri kullanılmış.

Mercedes'in üst düzey yöneticisi Philipp Schiemer, "Çok yakında üretilebilecek konsept otomobil, en gelişmiş elektrikli sürüş teknolojisi ile donatıldı" dedi.