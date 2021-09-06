Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı

Uzun bir corona virüs döneminin ardından kapılarını açan Münih IAA Fuarı'nda yeni modeller arka arkaya geliyor. Bu araçlardan biri elektrikli Mercedes-Maybach EQS SUV Concept.

ntv.com.tr 06.09.2021 - 11:45

Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 1
Mercedes-Maybach elektrikli SUV konsepti EQS'i tanıttı.
Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 2
İki farklı gövde rengine sahip olan aracın üst kısmında Obsidian Black Metallic, alt kısmında ise Zircon Red Metallic renkleri kullanılmış.
Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 3
Mercedes'in üst düzey yöneticisi Philipp Schiemer, "Çok yakında üretilebilecek konsept otomobil, en gelişmiş elektrikli sürüş teknolojisi ile donatıldı" dedi.
Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 4

Konsept aracın iç kısmında da Maybach dokunuşları dikkat çekiyor. Ön kısımda sürücü ve yolcu, tamamı ekrandan oluşan bir konsola sahip.  

Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 5
600 kilometre menzile sahip olması beklenen modelin Mercedes versiyonu 2022 yılında gelecek.
Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 6
Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 7
Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 8
Mercedes-Maybach EQS SUV konsepti tanıtıldı - 9

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