Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 11:39
Mercedes-AMG, yeni elektrikli modeli EQE'yi tanıttı. Araç, EQE 43 4MATIC ve 53 4MATIC+ olarak iki farklı versiyonla satış listelerine girecek.
AMG logosuyla gelen versiyonlarda çift elektrik motoru ve dört çeker sistemi standart olarak yer alıyor.
Giriş seviyesi niteliği taşıyan EQE 43 4MATIC, 476 PS güç ve 858 Nm tork değerleri sunuyor.
EQE 53 4MATIC+ versiyonunda limitler biraz daha yukarı çıkıyor. Aracın 626 bg güç ve 950 Nm tork üreten çift elektrik motoru, Dynamic Plus paketi ile 687 bg güce ve 1001 Nm torka ulaşıyor.
Bu sayede EQE 53 4MATIC+, 0'dan 100'e hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlıyor.
Adaptif süspansiyonlar ve Dynamic Select isimli sürüş modu AMG'nin araca kattığı performans odaklı desteklerden.
Elektriklli araçlarda alınan yüksek performansın en büyük zararı menzilin düşmesi oluyor. Markadan yapılan açıklamaya göre AMG EQE, WLTP verilerine göre 444 ila 518 kilometre arasında menzil sunuyor. Standart modelde ise menzil 660 kilometre.
90,6 kWh batarya kapasitesine dahip olan model 170 kW hızlı şarj desteği sunuyor. Araç bu sayede 15 dakikada 180 kilometre menzile ulaşıyor.