Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı

Elektriklli araçlarda alınan yüksek performansın en büyük zararı menzilin düşmesi oluyor. Markadan yapılan açıklamaya göre AMG EQE, WLTP verilerine göre 444 ila 518 kilometre arasında menzil sunuyor. Standart modelde ise menzil 660 kilometre.