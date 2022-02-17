Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı

Mercedes, AMG ailesinin yeni üyesi olan elektrikli EQE'yi tanıttı. Dört kapılı bir sedan olan EQE, çift elektrik motoruyla yüksek bir performans vadediyor.

Haberler - ntv.com.tr 17.02.2022 - 11:39

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 1

Mercedes-AMG, yeni elektrikli modeli EQE'yi tanıttı. Araç, EQE 43 4MATIC ve 53 4MATIC+ olarak iki farklı versiyonla satış listelerine girecek.

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 2

AMG logosuyla gelen versiyonlarda çift elektrik motoru ve dört çeker sistemi standart olarak yer alıyor.

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 3

Giriş seviyesi niteliği taşıyan EQE 43 4MATIC, 476 PS güç ve 858 Nm tork değerleri sunuyor.

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 4

EQE 53 4MATIC+ versiyonunda limitler biraz daha yukarı çıkıyor. Aracın 626 bg güç ve 950 Nm tork üreten çift elektrik motoru, Dynamic Plus paketi ile 687 bg güce ve 1001 Nm torka ulaşıyor.

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 5

Bu sayede EQE 53 4MATIC+, 0'dan 100'e hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlıyor.

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 6

Adaptif süspansiyonlar ve Dynamic Select isimli sürüş modu AMG'nin araca kattığı performans odaklı desteklerden. 

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 7

Elektriklli araçlarda alınan yüksek performansın en büyük zararı menzilin düşmesi oluyor. Markadan yapılan açıklamaya göre AMG EQE, WLTP verilerine göre 444 ila 518 kilometre arasında menzil sunuyor. Standart modelde ise menzil 660 kilometre.

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 8

90,6 kWh batarya kapasitesine dahip olan model 170 kW hızlı şarj desteği sunuyor. Araç bu sayede 15 dakikada 180 kilometre menzile ulaşıyor. 

Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 9
Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 10
Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 11
Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 12
Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 13
Mercedes'ten elektrikli performans aracı: Mercedes AMG EQE tanıtıldı - 14

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