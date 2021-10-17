Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. 24 Ekim'e kadar devam edecek fuarda çeşitli otomobil markalarının modelleri sergilendi. Fuarda yeni moıdeller kadar klasik otomobiller de sergilendi. Dodge Durango Nissan Ariya Ferrari F1 modeli Ferrari F1 modeli