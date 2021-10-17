Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı

ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.10.2021 - 06:44

Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 1
ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentindeki Miami Beach Convention Center'da düzenlenen Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 2
24 Ekim'e kadar devam edecek fuarda çeşitli otomobil markalarının modelleri sergilendi.
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 3
Fuarda yeni moıdeller kadar klasik otomobiller de sergilendi.
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 4
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 5
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 6
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 7
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 8
Dodge Durango
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 9
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 10
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 11
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 12
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 13
Nissan Ariya
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 14
Ferrari F1 modeli
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 15
Ferrari F1 modeli
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 16
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 17
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 18
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 19
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 20
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 21
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 22
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 23
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 24
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 25
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 26
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 27
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 28
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 29
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 30
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 31
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 32
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 33
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 34
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 35
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 36
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 37
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 38
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 39
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 40
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 41
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 42
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 43
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 44
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 45
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 46
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 47
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 48
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 49
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 50
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 51
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 52
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 53
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 54
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 55
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 56
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 57
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 58
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 59
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 60
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 61
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 62
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 63
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 64
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 65
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 66
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 67
Miami Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı - 68

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